Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-09T05:43
https://ria.ru/20200509/1571170786.html
Роднянский хочет снять фильм о визите немецких гей-активистов в СССР
https://cdn23.img.ria.ru/images/149627/06/1496270644_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_bf6355c2e6cd9b531a67dd2279aba4d3.jpg
РИА Новости

Роднянский хочет снять фильм о визите немецких гей-активистов в СССР

05:43 09.05.2020
0
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Александр Роднянский во время мастер-класса на 28-м Открытом Российском кинофестивале "Кинотавр" в Сочи
Продюсер Александр Роднянский во время мастер-класса на 28-м Открытом Российском кинофестивале Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Продюсер Александр Роднянский рассказал, что планирует снять фильм "Красная радуга" о приключениях немецких гей-активистов в СССР в 1978 году, основанный на реальных событиях.
"Мне кажется, во время "карантина" мы стали работать много больше прежнего над развитием сценариев, и эти проекты развиваются быстрее, чем в "мирные времена". Об одном из них — сериале "Красная радуга" — я и хочу рассказать. Большинство сериалов, над которыми мы сейчас работаем, — реальные истории", — сообщил Роднянский в Instagram.
По словам продюсера, в проекте "Красная радуга" речь пойдет об эпизоде, который произошел в 1978 году, когда секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно принял за коммунистов зажигательно выступавших на митинге молодых людей и пригласил в СССР группу немецких гей-активистов.
"В 1978 году в СССР существовала строгая статья уголовного кодекса "мужеложество", которая предусматривала тюремное заключение до пяти лет... И вот в этих обстоятельствах в Москву прилетает гей-делегация: двое юношей из Германии, девушка из Лондона и бульдог (тоже английский). "Красная радуга" — история их приключений в столице СССР, в которой "делегация" провела целых десять дней", — написал Роднянский.
Продюсер отметил, что права на эту историю были приобретены у непосредственных участников событий и переводчицы, сопровождавшей героев.
"Красная радуга" — это разговор о нетерпимости к "другим". Людям отличных от нас убеждений, религии, расы или сексуальной ориентации", - подчеркнул Роднянский. Сценаристом станет известный британский автор, "причастный к созданию нескольких значимых сериалов", имя которого, по словам Роднянского, будет озвучено позднее.
Подготовка к открытию фестиваля Кинотавр в Сочи
16 апреля, 11:54Культура
Фестиваль "Кинотавр" перенесли на осень
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыАлександр Роднянский
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала