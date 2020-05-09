Роднянский хочет снять фильм о визите немецких гей-активистов в СССР

Продюсер Александр Роднянский во время мастер-класса на 28-м Открытом Российском кинофестивале "Кинотавр" в Сочи

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Продюсер Александр Роднянский рассказал, что планирует снять фильм "Красная радуга" о приключениях немецких гей-активистов в СССР в 1978 году, основанный на реальных событиях.

"Мне кажется, во время "карантина" мы стали работать много больше прежнего над развитием сценариев, и эти проекты развиваются быстрее, чем в "мирные времена". Об одном из них — сериале "Красная радуга" — я и хочу рассказать. Большинство сериалов, над которыми мы сейчас работаем, — реальные истории", — сообщил Роднянский в Instagram.

По словам продюсера, в проекте "Красная радуга" речь пойдет об эпизоде, который произошел в 1978 году, когда секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно принял за коммунистов зажигательно выступавших на митинге молодых людей и пригласил в СССР группу немецких гей-активистов.

"В 1978 году в СССР существовала строгая статья уголовного кодекса "мужеложество", которая предусматривала тюремное заключение до пяти лет... И вот в этих обстоятельствах в Москву прилетает гей-делегация: двое юношей из Германии, девушка из Лондона и бульдог (тоже английский). "Красная радуга" — история их приключений в столице СССР, в которой "делегация" провела целых десять дней", — написал Роднянский.

Продюсер отметил, что права на эту историю были приобретены у непосредственных участников событий и переводчицы, сопровождавшей героев.