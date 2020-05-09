Три четверти школьников неграмотны: в США хоронят систему образования

Яростная дискуссия об "антикварном" школьном образовании идет в США уже не первый год и на множестве площадок. Просто внешний мир не очень-то этим интересуется, мы по большей части наблюдаем лишь политические вершки разных глубинных американских процессов. А зря, потому что не понимаешь, что происходит с корнями общества, — не поймешь и того, почему "цветы" этого общества, политики, так странно ведут себя в отношениях с Россией и еще множеством прочих стран. И почему вообще ведут себя странно.
А это автоматически означало, что вся система теперь ориентировалась на нижнюю планку стандартов. Возникла классическая ситуация Цусимского побоища: какой толк от новеньких крейсеров типа "Авроры", если вся эскадра вынуждена держать скорость "старичков", сошедших со стапелей в 80-х годах XIX века? И вот, напоминает еще один читатель, до 1979 года мы были вторые в мире по уровню знаний выпускников, теперь — сороковые.