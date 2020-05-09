Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-09T14:27
https://ria.ru/20200509/1571164753.html
Мир без России: проблемы, которых бы не было
https://cdn25.img.ria.ru/images/148733/38/1487333882_0:157:3071:1884_1036x0_80_0_0_eba104925922f082729d22ed9657a625.jpg
РИА Новости

Мир без России: проблемы, которых бы не было

08:00 09.05.2020 (обновлено: 14:27 09.05.2020)
48514
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкЗвезда на Водовзводной башне Московского Кремля
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
Перейти в фотобанк
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
"Если бы нацисты победили, 2020 год выглядел бы совершенно иначе, — утверждает издание Washington Examiner. — Коронавирус был бы последней из наших проблем".
В статье, посвященной 75-летию победы над Германией, автор поясняет, чем был бы плох 2020 год в такой альтернативной вселенной: "Евреи, цыгане и носители психических заболеваний давно бы исчезли. Африканцы наверняка снова были бы рабами, многие другие также были бы порабощены, до смерти работая на различные проекты нацистов. Свобода была бы фикцией".
Трудно представить себе более ложное перечисление "проблем параллельного 2020 года".
Нет, чисто по фактуре все верно — и было бы даже хуже.
Вся штука в том, что если бы нацисты победили, то в истреблении народов и инвалидов, а также порабощении целых рас никто в передовом мире просто не видел бы никакой проблемы. Как почти никто там не видел в этом проблемы до Гитлера.
Адольф Гитлер
8 апреля, 03:3675 лет Великой Победы
Историк рассказал, как Гитлер планировал славянский холокост
...Вообще в современной — особенно современной западной — "популярной истории" принято считать, будто Гитлер спустился на Европу на зонтике. То есть в результате несчастного стечения обстоятельств, без каких-либо предпосылок.
То есть сначала континент Эмиля Золя, Льва Толстого и Томаса Манна спокойно развивался себе в сторону гуманизма и равенства, а потом по нелепой случайности угодил в Первую мировую войну — и из-за нее Европа сломалась. На востоке пришли к власти большевики, а в Германии — внезапные нацисты, внезапно провозгласившие себя высшей расой и пожелавшие захватить весь мир. Но Свободные народы запада (фраза Толкина, но "Властелин колец" же тоже не с неба упал) объединились и победили Гитлера, и спасли евреев и цыган от уничтожения, а многие народы (кроме восточноевропейцев, захваченных большевиками) от порабощения.

Так вот. Достаточно посмотреть на карту предгитлеровской Европы, чтобы понять, как все было на самом деле и что случилось бы, получись у Гитлера реализовать его планы.

В начале XX века, строго говоря, мир был распилен между очень небольшим количеством колониальных держав, они же передовые цивилизованные нации.
Можно ли было удивить эти нации захватническими войнами?
Об этом стоит спросить у англичан, с середины XIX века ходивших огнем и штыком по Китаю и силой принуждавших его умирать от опиума.
Можно спросить у французов, заглотивших пол-Африки и пол-Индокитая.
Немецкие войска маршируют по Бухаресту, Румыния. 27 декабря 1940
16 марта 2018, 07:00Акценты
"Идеальная машина для убийства". Нацизм, который построили США и БританияРодина должна знать своих "героев". В марте 1935 года Гитлер объявил о создании вермахта. Первыми, кто бросился ему помогать, стали страны Запада. Сегодня они стараются об этом скромно помалкивать.
Можно спросить даже у малютки Португалии, после утраты Бразилии все же владевшей до второй половины XX века колониями, в несколько раз превышающими ее по площади и населению.
Можно ли было удивить эти нации расизмом и геноцидом?
Об этом можно спросить у короля крошки Бельгии Леопольда, в начале XX века (когда Гитлер еще рисовал акварели) вырезавшего десяток миллионов негров в своей личной колонии Конго.
Об этом можно спросить у Уинстона Черчилля, приятного толстяка и величайшего британца по версии британского парламента (2002). "Я, к примеру, не признаю, что по отношению к краснокожим индейцам Америки или коренному населению Австралии совершено какое-то преступление. Более сильная раса, лучшая раса, более мудрая раса — назовем это так — пришла и заняла их место", — отвечает нам сэр Уинстон.

Об этом можно спросить, наконец, у американцев, вскоре после решения индейского вопроса захвативших Филиппины и уничтоживших около миллиона непослушных филиппинцев. "Наши люди безжалостны, они уничтожают мужчин, женщин, детей, пленных и захваченных, активных повстанцев и подозреваемых в содействии, начиная с детей десятилетнего возраста. Преобладает идея, что филиппинец как таковой немногим лучше собаки", — констатировал американский корреспондент из Манилы в 1901 году.

Можно ли было удивить этих людей рабством и жестокостью?
Можно спросить об этом у восставших американских горняков, которых в 1921 году власти в союзе с ЧВК бомбили с аэропланов.
Чем, черт возьми, могли поразить всех этих цивилизованных людей расправы Гитлера с евреями и цыганами — а уж тем более с русскими?
Бронетехника вермахта во время парада в Нюрнберге, Германия. 1938
16 марта, 08:0075 лет Великой Победы
Рождение чудовища: как вермахт стал угрозой для всего мира
Заметим, что хотя чисто арифметически гитлеровцы убили больше всего именно русских, а в известном генеральном плане "Ост" предусматривалось почти полное истребление великороссов (в отличие даже от поляков, которых планировалось лишь выселить с глаз долой, "потому что геноцид поляков европейцы не поймут и немцам будет стыдно") — традиционно русские даже не включаются западными обличителями нацизма в число главных его жертв. Вот и автор Washington Examiner пропустил — может, просто не знал, может, ему плевать. Тот факт, что японцы истребили десятки миллионов китайцев, тоже остается незначительной абстрактной и малоизвестной цифрой — по сравнению с огромным и трагичным Пёрл-Харбором (2,4 тысячи погибших американцев).

Так что нет, никакой геноцид не был бы проблемой. И рабство не было бы проблемой. А уж евгеника точно не была бы проблемой — потому что цивилизованные нации широчайше занимались стерилизацией своих "неполноценных" с начала XX столетия и кое-где чуть ли не до его конца.

Если бы гитлеровская Германия, как и хотела, победила на Востоке — современный мир всего лишь был бы старым добрым миром начала XX века, только на анаболиках. Без России — небольшие остатки русских, белорусов и украинцев трудились бы в рабстве у новых юнкеров под присмотром онемеченных и ужасно гордых этим приказчиков-прибалтов. Без Китая — может быть, до сих пор существовала бы марионеточная Маньчжурия. А в остальном все было бы вполне привычно.
Никакой "войны до последнего нациста" или "до последнего свободного американца/британца" тоже бы не было. Потому что к концу 1940-х все крупные державы, как и в нашем мире, уже наверняка получили бы по ядерной бомбе, а к 1960-м годам установился бы ядерный паритет. Войны бы, конечно, по-прежнему велись — но в основном в третьем мире и руками аборигенов.
Почему фальсификация истории стала хобби?
8 февраля, 02:45
Еще раз повторим главное: в результате поражения нацистской Германии мир — в том числе западный мир — изменился гораздо сильней, чем изменился бы в результате ее победы.
Именно потому, что нацизм, несмотря на весь свой якобы модернизм — в действительности выступал наемником очень старой и традиционной, "прежней" Европы и "прежнего" Запада. И многим, очень многим на Западе это вполне нравилось.
То, что сейчас гитлеризм вызывает ужас, то, что расизм делает человека маргиналом, то, что открытые захватнические войны больше не в моде — не результат естественного развития западной цивилизации.

Это результат того, что однажды, 75 лет назад, на стене Рейхстага появились рядом надписи "Мы из колхоза Рязань Суховерхов", "Запомнят гады путь от Грозного до Берлина" и "Здесь были из Ленинграда майор Зверев, Охрименко, Михайлин".

Именно эти люди — эти и миллионы других наших людей — не дали миру в очередной раз вернуться в прошлое, в старые добрые времена хищничества и рабовладения.
Именно они силой вырвали мир в будущее.
Именно они, в сущности, создали тот 2020 год, в котором зверству и хищничеству можно ужасаться.
20131630533
Обсудить 33
ПортугалияУинстон ЧерчилльФилиппиныАвторыВ мире
Популярные комментарии
Весь мир в начале 20 века был насквозь нацистский и колониальный и только в СССР все были добрые и пушистые и мочили только своих же
9 мая, 09:13
Андрей Дашков
132305150
Автор осторожно обошел стороной то, что дореволюционная Россия тоже была частью той самой Европы) А так статья великолепная. К сожалению, на Западе всего этого никогда не признают.
9 мая, 08:56
НПНе Патриот
66140128
Рекомендуем
Генерал Майкл Флинн
Победа американского генерала открыла дорогу в Москву
Ученики средней школы направляются к автобусам в Йорке, штат Мэн
Три четверти школьников неграмотны: в США хоронят систему образования
Полная Луна, также известная как суперлуние или цветочная Луна в Каире, Египет
Открытие ученых поставило под сомнение теорию возникновения Луны
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
LIVE: Акция Бессмертный полк в онлайн-формате
Акция "Бессмертный полк". Прямая трансляция
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Крыму тренер ММА избил продавца после просьбы надеть маску
Штурм Рейхстага. Май 1945 года
"Никто не ожидал": что Красная армия делала с пленными немцами в Берлине
Молодая семья
Медсестра родила ребенка, не подозревая о беременности
Галина Брок в летной форме, фотография из личного архива войны Галины Брок-Бельцовой
Откровения "дневной фурии", прошедшей всю войну
Актриса и певица Наталия Орейро на пресс-конференции, посвященной открытию пресс-центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Колонном зале Дома Союзов в Москве
Наталья Орейро исполнила песню "Нам нужна одна победа"
Участники парада в Минске в честь 75-летия Победы
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Рига
Почему Латвия может себе позволить игнорировать реальность
Репетиция парада ко Дню Победы в Минске
В Минске проходит военный парад по случаю 75-летия Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
16:25Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
16:18Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
16:15Силовики установили 500 мин у дороги, используемой ОБСЕ, заявили в ЛНР
16:14В Самарской области умерла 81-летняя пациентка с COVID-19
16:14Эпидемиологическая ситуация в Испании может ухудшиться, сообщил эксперт
16:12Милла Йовович в День Победы рассказала о своих русских бабушке и дедушке
Лента новостейМолния