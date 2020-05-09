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Хорошие новости
2020-05-09T16:03
https://ria.ru/20200509/1571157672.html
Медикам помогут удаленно, пока они спасают жизни
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РИА Новости

Медикам помогут удаленно, пока они спасают жизни

08:00 09.05.2020 (обновлено: 16:03 09.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Медики всего мира сегодня работают буквально круглыми сутками, спасая людей от COVID-19. В Пермском крае решили упростить жизнь медработников, открыв раздел для обращений на портале "Управляем вместе". Любой сотрудник сферы здравоохранения может быстро оставить свою просьбу или жалобу, которую рассмотрят специалисты Минздрава края.
Обращения могут касаться юридической, социальной или бытовой помощи. Раздел заработал 1 мая, и пока обращений от медработников не поступало.
"Раздел на портале был создан как дополнительная возможность для медработников сообщить о проблемах, а также упростить этот процесс. В условиях сложившейся ситуации и повышенной нагрузки на врачей дополнительное время для заполнения официальных документов может быть критичным, отправка сообщения на портале занимает пару минут, сделать это можно со своего смартфона", — рассказали в ГБУ "Центр информационного развития Пермского края".
Сервис создан для решения вопросов, которые находятся вне компетенции руководства медучреждений, — например, оказание социальной или юридической помощи. Все поступающие сообщения не публикуются в открытом доступе в целях конфиденциальности, но отображаются в личном кабинете заявителей.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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Кроме того, в регионе работает горячая линия, на которую могут обращаться медработники по вопросам трудовых отношений: 8 (342) 235-11-79, а также почта: mvvize@social.permkrai.ru.
По телефону 8 (800) 707-19-55 свои просьбы и пожелания могут оставить и медики во Владимирской области. Линия работает с 6 мая круглосуточно. По мнению властей региона, это поможет оперативно реагировать на возникающие проблемы и повысить эффективность принимаемых решений.
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