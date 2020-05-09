Медикам помогут удаленно, пока они спасают жизни

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Медики всего мира сегодня работают буквально круглыми сутками, спасая людей от COVID-19. В Пермском крае решили упростить жизнь медработников, открыв раздел для обращений на портале "Управляем вместе". Любой сотрудник сферы здравоохранения может быстро оставить свою просьбу или жалобу, которую рассмотрят специалисты Минздрава края.

Обращения могут касаться юридической, социальной или бытовой помощи. Раздел заработал 1 мая, и пока обращений от медработников не поступало.

"Раздел на портале был создан как дополнительная возможность для медработников сообщить о проблемах, а также упростить этот процесс. В условиях сложившейся ситуации и повышенной нагрузки на врачей дополнительное время для заполнения официальных документов может быть критичным, отправка сообщения на портале занимает пару минут, сделать это можно со своего смартфона", — рассказали в ГБУ "Центр информационного развития Пермского края".

Сервис создан для решения вопросов, которые находятся вне компетенции руководства медучреждений, — например, оказание социальной или юридической помощи. Все поступающие сообщения не публикуются в открытом доступе в целях конфиденциальности, но отображаются в личном кабинете заявителей.

mvvize@social.permkrai.ru . Кроме того, в регионе работает горячая линия, на которую могут обращаться медработники по вопросам трудовых отношений: 8 (342) 235-11-79, а также почта: