Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель годовщину Победы и коронавирус, сообщил в заявлении представитель Белого дома Джадд Дир.
"Сегодня президент Дональд Трамп переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы вспомнить и поразмышлять над 75-й годовщиной победы в Европе. Президент Трамп поблагодарил канцлера Меркель за ее поздравление, выдержанное в изящных выражениях", - сообщил Дир.
"Лидеры обсудили позитивное развитие борьбы с пандемией коронавируса, исследование и открытие экономик Америки и Германии. Президент поблагодарил канцлера за твердую реакцию Германии на пандемию. Лидеры также обсудили важные региональные и двусторонние вопросы", - добавил Дир.