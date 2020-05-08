Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы

"Лидеры обсудили позитивное развитие борьбы с пандемией коронавируса, исследование и открытие экономик Америки и Германии. Президент поблагодарил канцлера за твердую реакцию Германии на пандемию. Лидеры также обсудили важные региональные и двусторонние вопросы", - добавил Дир.