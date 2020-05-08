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75 лет Великой Победы
2020-05-09T00:00
https://ria.ru/20200508/1571192006.html
Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155599/77/1555997711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_952412e88fc7fe1a936d4385a419e538.jpg
РИА Новости

Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы

23:59 08.05.2020 (обновлено: 00:00 09.05.2020)
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© AP Photo / Susan WalshКанцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20. 28.06.2019
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20. 28.06.2019
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель годовщину Победы и коронавирус, сообщил в заявлении представитель Белого дома Джадд Дир.
"Сегодня президент Дональд Трамп переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы вспомнить и поразмышлять над 75-й годовщиной победы в Европе. Президент Трамп поблагодарил канцлера Меркель за ее поздравление, выдержанное в изящных выражениях", - сообщил Дир.
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"Лидеры обсудили позитивное развитие борьбы с пандемией коронавируса, исследование и открытие экономик Америки и Германии. Президент поблагодарил канцлера за твердую реакцию Германии на пандемию. Лидеры также обсудили важные региональные и двусторонние вопросы", - добавил Дир.
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75 лет Великой ПобедыДональд ТрампАнгела МеркельГерманияСШАВ мире
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