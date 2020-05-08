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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T01:33
https://ria.ru/20200508/1571191753.html
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569285965_28:618:2569:2047_1036x0_80_0_0_4d6743303a6475b4619b548a6db6b77c.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

23:48 08.05.2020 (обновлено: 01:33 09.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТабличка "Проход запрещен" на эскалаторе в торговом центре "Город" в Москве
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре Город в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
При оценке готовности к отказы от ограничений необходимо учитывать такие параметры, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. "Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными", - отметили в ведомстве.
На первом этапе возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями - это сфера услуг и торговля непродовольственными товарами. При этом площадь залов таких объектов не должна превышать 400 квадратных метров. Они также должны иметь отдельный вход с улицы. В зале может находиться ограниченное число людей - из расчета один человек на четыре квадратных метра.
Роспотребнадзор также предупредил, что режим самоизоляции должен быть обязательным на всех этапах снятия ограничений для людей с высоким риском тяжелого заболевания. Речь идет о пожилых людях старше 65 лет и лицах с хроническими заболеваниями (с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).
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Режим работы в удаленном формате, если это не мешает функционированию предприятия, необходимо сохранять на всех этапах снятия ограничений. Также обязательным останется и ношение масок при любом выходе на улицу, как и соблюдение социального дистанцирования не менее чем в полтора метра.
При это в Роспотребнадзоре предупреждают, что ограничения могут вернуть в любой момент при осложнении эпидемической ситуации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В России общее количество заболевших COVID-19 достигло 187 859 человек, из них 1723 скончались, 26 608 пациентов выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов. За сутки число новых случаев коронавируса в стране выросло на 10 699, у половины из них болезнь проходит бессимптомно. Накануне сообщалось об 11 231 зараженном и 88 умерших.
Большинство регионов России ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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