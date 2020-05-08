Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.

При оценке готовности к отказы от ограничений необходимо учитывать такие параметры, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. "Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными", - отметили в ведомстве.

На первом этапе возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями - это сфера услуг и торговля непродовольственными товарами. При этом площадь залов таких объектов не должна превышать 400 квадратных метров. Они также должны иметь отдельный вход с улицы. В зале может находиться ограниченное число людей - из расчета один человек на четыре квадратных метра.

Роспотребнадзор также предупредил, что режим самоизоляции должен быть обязательным на всех этапах снятия ограничений для людей с высоким риском тяжелого заболевания. Речь идет о пожилых людях старше 65 лет и лицах с хроническими заболеваниями (с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).

Режим работы в удаленном формате, если это не мешает функционированию предприятия, необходимо сохранять на всех этапах снятия ограничений. Также обязательным останется и ношение масок при любом выходе на улицу, как и соблюдение социального дистанцирования не менее чем в полтора метра.

При это в Роспотребнадзоре предупреждают, что ограничения могут вернуть в любой момент при осложнении эпидемической ситуации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

В России общее количество заболевших COVID-19 достигло 187 859 человек, из них 1723 скончались, 26 608 пациентов выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов. За сутки число новых случаев коронавируса в стране выросло на 10 699, у половины из них болезнь проходит бессимптомно. Накануне сообщалось об 11 231 зараженном и 88 умерших.

Большинство регионов России ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.