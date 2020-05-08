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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T23:41
https://ria.ru/20200508/1571191667.html
В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
https://cdn23.img.ria.ru/images/150943/36/1509433617_0:221:2853:1826_1036x0_80_0_0_eb3fa4f11ddce9831f209936b61f592e.jpg
РИА Новости

В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране

23:41 08.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГорода мира. Эль-Кувейт
Города мира. Эль-Кувейт
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ДОХА, 8 мая - РИА Новости. Власти Кувейта распорядились с 10 мая ввести полный запрет на передвижение во всех районах страны до 30 мая с целью предотвратить распространение коронавируса, сообщил в пятницу центр правительственной связи.
"Правительство решило с 4 часов дня воскресенья, 10 мая, ввести полный запрет на передвижение во всех районах страны, исходя из рекомендации министерства здравоохранения", - отмечается в сообщении.
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Несмотря на то, что Кувейт первым из стран Персидского залива ввел всеобщие выходные и запрет на передвижение в связи с коронавирусом, в последние дни в эмирате наблюдается резкий скачок роста заболеваемости. По данным минздрава Кувейта на пятницу, за последние сутки вирус выявлен у 641 человека, общее число случаев заболевания с начала пандемии возросло до 7208. При этом от осложнений, связанных с коронавирусом, до этого момента скончались 47 человек.
В рамках мер по борьбе с распространением коронавируса правительство Кувейта 20 апреля приняло решение продлить всеобщие выходные в стране до 28 мая, а комендантский час увеличить на два часа - с 17.00 до 6.00.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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