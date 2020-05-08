В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране

Несмотря на то, что Кувейт первым из стран Персидского залива ввел всеобщие выходные и запрет на передвижение в связи с коронавирусом, в последние дни в эмирате наблюдается резкий скачок роста заболеваемости. По данным минздрава Кувейта на пятницу, за последние сутки вирус выявлен у 641 человека, общее число случаев заболевания с начала пандемии возросло до 7208. При этом от осложнений, связанных с коронавирусом, до этого момента скончались 47 человек.