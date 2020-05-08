В Перу продлили карантин из-за коронавируса

Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя

ЛИМА, 8 мая - РИА Новости. Республика Республика Перу продлила карантин из-за коронавируса до 24 мая и ввела послабления по комендантскому часу, сообщил президент страны Мартин Вискарра

"Мы должны продлить чрезвычайное положение до воскресенья, 24 мая", - сказал он, пояснив, что прекращение карантина могло бы привести к новой вспышке заболевания.

В большинстве регионов страны действие комендантского часа будет сокращено. Если сейчас он начинается в 18.00 и заканчивается в 4.00, то с 11 мая он будет действовать с 20.00 до 4.00.

В северных регионах страны он сохранит прежнее расписание - с 16.00 до 4.00.

В Перу зарегистрировано 61,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом. 1714 человек скончались. Вылечились более 19 тысяч человек.