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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T23:39
https://ria.ru/20200508/1571191628.html
В Перу продлили карантин из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

В Перу продлили карантин из-за коронавируса

23:39 08.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛИМА, 8 мая - РИА Новости. Республика Перу продлила карантин из-за коронавируса до 24 мая и ввела послабления по комендантскому часу, сообщил президент страны Мартин Вискарра.
"Мы должны продлить чрезвычайное положение до воскресенья, 24 мая", - сказал он, пояснив, что прекращение карантина могло бы привести к новой вспышке заболевания.
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В большинстве регионов страны действие комендантского часа будет сокращено. Если сейчас он начинается в 18.00 и заканчивается в 4.00, то с 11 мая он будет действовать с 20.00 до 4.00.
В северных регионах страны он сохранит прежнее расписание - с 16.00 до 4.00.
В Перу зарегистрировано 61,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом. 1714 человек скончались. Вылечились более 19 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мартин ВискарраКоронавирусыПеруВ мире
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