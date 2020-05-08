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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T23:36
https://ria.ru/20200508/1571191394.html
Число умерших от коронавируса в мире приблизилось к 260 тысячам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571139180_0:298:3110:2047_1036x0_80_0_0_9728bfc6fa8112a4d9a1e9e45363908b.jpg
РИА Новости

Число умерших от коронавируса в мире приблизилось к 260 тысячам

23:36 08.05.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 87 тысяч человек, умерли свыше 5,4 тысячи, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Как отмечает организация, за сутки новым типом коронавируса заразились 87 729 человек, умерли 5 429. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 3 759 967, количество летальных исходов - 259 474.
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Согласно данным организации, больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 654 345.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВ мире
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