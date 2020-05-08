Число умерших от коронавируса в мире приблизилось к 260 тысячам

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 87 тысяч человек, умерли свыше 5,4 тысячи, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Как отмечает организация, за сутки новым типом коронавируса заразились 87 729 человек, умерли 5 429. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 3 759 967, количество летальных исходов - 259 474.
Согласно данным организации, больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 654 345.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.