Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-08T23:35
https://ria.ru/20200508/1571191341.html
Трамп и саудовский король обсудили стабильность на энергетических рынках
https://cdn25.img.ria.ru/images/150633/98/1506339866_0:237:2797:1810_1036x0_80_0_0_7aaf894efa29629f2cdedeff5059842b.jpg
РИА Новости

Трамп и саудовский король обсудили стабильность на энергетических рынках

23:35 08.05.2020
217
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКороль Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 6 октября 2017
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 6 октября 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поговорили по телефону и подтвердили важное значение стабильности на мировых энергетических рынках, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
"Президент и король Сальман обсудили последние положительные достижения в борьбе с пандемией коронавируса и восстановлении мировой экономики. Два лидера согласились с важным значением стабильности на мировых энергетических рынках и подтвердили прочность оборонного сотрудничества Соединенных Штатов и Саудовской Аравии", - сказал Дир.
Кроме того, они затронули важные региональные и двусторонние вопросы и сотрудничество на площадках G7 и G20, добавил он.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
7 мая, 20:46
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
230001
Обсудить 1
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьСальман бен Абдель Азиз аль СаудG7Дональд ТрампБольшая двадцаткаСаудовская АравияСШАВ мире
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20. 28.06.2019
Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору
Машина скорой помощи и военные возле полицейской академии, на которую было совершено нападение. 25 октября 2016 год
В Пакистане при взрыве самодельной бомбы погибли шесть военнослужащих
В столице Южной Осетии городе Цхинвал
В Южной Осетии продлили нерабочие дни до конца мая
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя
В Перу продлили карантин из-за коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Число умерших от коронавируса в мире приблизилось к 260 тысячам
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Ударная группа кораблей НАТО покинула Баренцево море
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре Город в Москве
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Города мира. Эль-Кувейт
В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
Консул РФ в Анталье И.Степанов поздравляет М.Кравцова с Днем Победы.
Полковник в отставке рассказал, как в СССР праздновали День Победы
Аппарат искусственной вентиляции легких
Названы районы Дальнего Востока с недостаточным количеством ИВЛ
Выборы президента Белоруссии
Экс-посол в США хочет баллотироваться на пост президента Белоруссии
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре
Владельцы торговых центров предупредили о "необратимом" крахе отрасли
Девушка за компьютером
Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
02:08Милла Йовович прочла "Муху-Цокотуху" на русском языке
02:01Дерматолог рассказал, как пережить "масочный режим" в жару
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
Лента новостейМолния