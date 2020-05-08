Трамп и саудовский король обсудили стабильность на энергетических рынках

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поговорили по телефону и подтвердили важное значение стабильности на мировых энергетических рынках, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
"Президент и король Сальман обсудили последние положительные достижения в борьбе с пандемией коронавируса и восстановлении мировой экономики. Два лидера согласились с важным значением стабильности на мировых энергетических рынках и подтвердили прочность оборонного сотрудничества Соединенных Штатов и Саудовской Аравии", - сказал Дир.