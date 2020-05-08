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2020-05-08T23:31
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Ударная группа кораблей НАТО покинула Баренцево море
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РИА Новости

Ударная группа кораблей НАТО покинула Баренцево море

23:31 08.05.2020
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© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS Kent
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Ударная группа кораблей НАТО покинула Баренцево море, сообщила пресс-служба Шестого флота США.
В состав группы, которая вошла в акваторию моря 4 мая, входят эсминцы УРО "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегат УРО "Кент" ВМС Великобритании. Кроме того, в патрулировании моря участвовали разведывательные самолеты ВМС США P-8A и RC-135.
"Регион Арктики важен, наши военно-морские силы там действуют, в том числе и в Баренцевом море. Это делается, чтобы обеспечить безопасность торговли и продемонстрировать свободу навигации в сложных условиях", - сообщил командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.
По его словам, пребывание кораблей было призвано демонстрировать "силу, гибкость и приверженность свободе навигации в арктических и европейских водах".
В общей сложности участвовали 1,2 тысячи моряков НАТО. По заявлению адмирала США, способность американского флота проводить операции не была затронута пандемией коронавируса.
Также эсминцы США провели двусторонние учения с флотом Норвегии в Норвежском море с участием американской ядерной подводной лодки и разведывательного самолета, уточнила пресс-служба Шестого флота.
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море
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Норвежское мореВМС ВеликобританииДжеймс ФоггоВоенно-морские силы СШАНАТОНорвегияСШАВ мире
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