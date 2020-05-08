Власти Москвы рассказали, где можно будет находиться без масок и перчаток

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Москвичи смогут находиться без масок и перчаток после 12 мая только дома и в отдельном рабочем кабинете, сообщила заместитель мэра Москвичи смогут находиться без масок и перчаток после 12 мая только дома и в отдельном рабочем кабинете, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу в эфире телеканала "Россия 1"

Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин , в Москве с 12 мая в общественном транспорте и объектах торговли вводится масочный и перчаточный режим.

"Общественное место — это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми. Все посетители общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках и перчатках", — сказала Ракова, отвечая на вопрос, что такое общественное место, в котором необходимо носить маску и перчатки с 12 мая.

Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков ранее рассказал, что при отсутствии одного из средств защиты — маски или перчаток — москвичей будут штрафовать.

По его словам, штраф за появление без средств защиты в магазине или на служебном месте составит четыре тысячи рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч.

Следить за соблюдением правил на транспорте будет ГКУ "Организатор перевозок". Контролеры станут выборочно заходить и проверять наличие защитных средств у пассажиров. На промышленных предприятиях проверки будет проводить госинспекция по недвижимости, а магазины продолжит контролировать департамент торговли. Остальные отрасли, в том числе и строительную, будет контролировать объединение административно-технических инспекций.

Как отметил Данчиков, любое промышленное и непромышленное предприятие будет контролировать Роспотребнадзор . На нарушителя составят протокол, который передадут уполномоченному органу для рассмотрения и наложения штрафа.