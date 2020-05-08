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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T00:02
https://ria.ru/20200508/1571191219.html
Власти Москвы рассказали, где можно будет находиться без масок и перчаток
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569764785_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_0cfc606e11810cb86cd54c09f4583a17.jpg
РИА Новости

Власти Москвы рассказали, где можно будет находиться без масок и перчаток

23:29 08.05.2020 (обновлено: 00:02 09.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРейд сотрудников полиции в Чите
Рейд сотрудников полиции в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Москвичи смогут находиться без масок и перчаток после 12 мая только дома и в отдельном рабочем кабинете, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу в эфире телеканала "Россия 1".
Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве с 12 мая в общественном транспорте и объектах торговли вводится масочный и перчаточный режим.
"Общественное место — это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми. Все посетители общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках и перчатках", — сказала Ракова, отвечая на вопрос, что такое общественное место, в котором необходимо носить маску и перчатки с 12 мая.
Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков ранее рассказал, что при отсутствии одного из средств защиты — маски или перчаток — москвичей будут штрафовать.
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По его словам, штраф за появление без средств защиты в магазине или на служебном месте составит четыре тысячи рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч.
Следить за соблюдением правил на транспорте будет ГКУ "Организатор перевозок". Контролеры станут выборочно заходить и проверять наличие защитных средств у пассажиров. На промышленных предприятиях проверки будет проводить госинспекция по недвижимости, а магазины продолжит контролировать департамент торговли. Остальные отрасли, в том числе и строительную, будет контролировать объединение административно-технических инспекций.
Как отметил Данчиков, любое промышленное и непромышленное предприятие будет контролировать Роспотребнадзор. На нарушителя составят протокол, который передадут уполномоченному органу для рассмотрения и наложения штрафа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 37
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Вы там в мэрии совсем... потеряли чувство реальности? Отменили пожилым дачникам пропуска по смс, а теперь маски и перчатки фактически летом на улице??? Так ведь тут же, на РИА, три недели назад со ссылкой на МЧС и ВОЗ писали, что маски на улице носить бессмысленно.
8 мая, 23:51
Сергей Смирнов
7100000
Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчеваться?!
8 мая, 23:57
Полиграф Полиграфович
13150002
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