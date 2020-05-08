МИД назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
"Наша страна на протяжении всего послевоенного периода придерживалась последовательной позиции: мирный договор должен базироваться на признании Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая неоспоримый суверенитет Российской Федерации над всеми южными Курильскими островами. Любые инсинуации на эту тему, тем более со ссылками на "частные архивы" бывшего японского руководства, неуместны", - подчеркнули в МИД РФ.
Представители ведомства заявили, что цель этого далеко не первого вброса "псевдосенсационных материалов" по проблематике мирного договора между Россией и Японией очевидна: "на основе очередных домыслов попытаться подкрепить японскую позицию на переговорах". "Вынуждены констатировать, что инициаторы данной публикации, среди которых, не исключаем, есть и японские официальные лица, выдают желаемое за действительное", - отметили в МИД.
Российская сторона также напомнила, что приоритетной задачей на нынешнем этапе является развитие всего комплекса российско-японского сотрудничества в целях вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень. "Только такой результат - причем видимый народам обеих стран - позволит создать условия для предметного диалога по целому ряду чувствительных проблем", - заключили в ведомстве.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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