МИД назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору

Представители ведомства заявили, что цель этого далеко не первого вброса "псевдосенсационных материалов" по проблематике мирного договора между Россией и Японией очевидна: "на основе очередных домыслов попытаться подкрепить японскую позицию на переговорах". "Вынуждены констатировать, что инициаторы данной публикации, среди которых, не исключаем, есть и японские официальные лица, выдают желаемое за действительное", - отметили в МИД.