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2020-05-08T23:27
https://ria.ru/20200508/1571191150.html
Владельцы торговых центров предупредили о "необратимом" крахе отрасли
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РИА Новости

Владельцы торговых центров предупредили о "необратимом" крахе отрасли

23:27 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТабличка "Проход запрещен" на эскалаторе в торговом центре
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Табличка "Проход запрещен" на эскалаторе в торговом центре. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил Госдуму не принимать законопроект, наделяющий арендаторов правом на одностороннее расторжение договора аренды. Письмо с соответствующей просьбой направил управляющий директор РСТЦ в Госдуму, комитет по бюджету и налогам, а также его председателю Андрею Макарову. Об этом сообщает РБК.
Как указывают представители совета в письме, принятие законопроекта вызовет "необратимое разрушение отрасли без возможности восстановления". Ее крах, в свою очередь, приведет к тому, что за черту бедности попадут 6,3 миллиона человек.
Кроме того, владельцы ТЦ опасаются шантажа со стороны арендаторов с целью получить более выгодные условия договора.
В письме также отмечается, что если документ будет принят, необходимо будет провести переоценку объектов недвижимости. Эта процедура "грозит банкам двумя триллионами рублей дефолтных долгов, а также 350 миллиардами прямых процентных потерь", считают арендодатели. Они опасаются череды дефолтов, которая приведет к переходу недвижимости в собственность банков.
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РСТЦ также отмечает трудности, с которыми владельцы торговой недвижимости уже столкнулись. Так, многие арендаторы, потеряв прибыль, отказываются платить по договорам. А по умеренно-оптимистичному сценарию восстановление выручки до уровня прошлого года может занять до 15 месяцев после открытия ТЦ, сообщается в обращении совета.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому добросовестным арендаторам предоставляется возможность расторгнуть договор аренды в случае падения их доходов более чем в два раза с момента введения режима ЧС или повышенной готовности. Кроме того, их предлагается освободить от предусмотренного контрактом возмещения убытков.
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РоссияГосдума РФЭкономика
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