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2020-05-08T23:10
https://ria.ru/20200508/1571190628.html
Пермские власти поставят на учет детей, отправлявших задания с телевышки
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РИА Новости

Пермские власти поставят на учет детей, отправлявших задания с телевышки

22:48 08.05.2020 (обновлено: 23:10 08.05.2020)
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© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком
© Depositphotos / stokkete
ПЕРМЬ, 8 мая - РИА Новости. Школьникам из Новопетровки Пермского края, где плохой интернет, организовали дистанционное обучение с помощью бумажных носителей, у них не было необходимости залезать на старую телевизионную вышку с телефонами для отправки школьных заданий, как писали в ряде СМИ, сообщили РИА Новости в региональном министерстве образования.
Ранее несколько СМИ написали, что для детей из деревни Новопетровка Октябрьского района онлайн-обучение стало настоящей проблемой. Для отправки учителю домашней работы им приходится каждый день забираться на старую телевизионную вышку, где качество связи лучше.
"Интернет в деревне есть, причем специалистами установлено, что его качество везде одинаковое, независимо от высоты расположения гаджета. Сигнал не позволяет полностью проводить дистанционное обучение с помощью интернета. Проблем с получением заданий у детей нет, а вот отправка сканированных файлов невозможна. В такой ситуации принято решение о переводе на обмен информацией на бумажных носителях бесконтактным способом", - пояснили РИА Новости в ведомстве. Взаимодействие с детьми будет также осуществляться через проживающего в деревне педагога.
Собеседник агентства в министерстве предположил, что "проблемную ситуацию" создали родители некоторых детей, которые таким способом попытались мотивировать власти провести в малонаселенную деревню высокоскоростной интернет. Он также уточнил, что в населенном пункте насчитывается 11 детей школьного возраста.
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"Ситуация с сотовой связью в деревне Новопетровка поднимается жителями и родителями с позиций дистанционного обучения необоснованно. В видеосюжете в СМИ фигурируют жители деревни, вообще не имеющие несовершеннолетних детей, а также дети, являющиеся учащимися других школ и проживающие у бабушек в период дистанционного обучения. Никто из этих родителей в школы не жаловался. Дети своевременно выполняли домашние задания и направляли их педагогам", — прокомментировали ситуацию в управлении образования администрации Октябрьского городского округа. Там добавили, что учеников из семей, "где родители подвергали их опасности и позволяли залезать на телевизионную вышку, поставят на учет в "группу риска" и усилят контроль за их воспитанием и обучением".
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В министерстве образования подчеркнули, что формы дистанционного обучения школьников в регионе зависят от территориальных, социально-экономических условий, материально-технической базы, в том числе возможностей интернет-трафика и наличия оборудования у обучающихся и педагогов.
"Перед переходом на дистанционное обучение сотрудники школ региона провели большую работу, они уточняли, каким образом родителям удобнее выстроить процесс, в каждом случае учитывались возможности семьи. Тем, кто без компьютеров, школами выдана техника, в жилых домах, где есть почтовые ящики, но нет интернета, организована доставка заданий на дом. Подобных примеров множество. Дистант — это далеко не только работа онлайн", — сказали в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Дмитрий Миронов
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОктябрьский районПермский крайОбщество
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