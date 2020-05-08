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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T22:43
https://ria.ru/20200508/1571190581.html
В Архангельске главврач поликлиники заразилась коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В Архангельске главврач поликлиники заразилась коронавирусом

22:43 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МУРМАНСК, 8 мая – РИА Новости. Коронавирус подтвердился у главврача городской поликлиники №1 Архангельска, однако карантин там вводить не стали, сообщил оперштаб региона в пятницу.
"Главврач поликлиники находится на больничном в связи с подтверждением новой коронавирусной инфекции, но необходимо учитывать, что до этого она была на плановом больничном по лечению другого заболевания. Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области в учреждении проведено эпидемиологическое расследование, по результатам которого необходимости вводить карантинные мероприятия в учреждении нет", - приводятся в сообщении слова председателя штаба Артема Вахрушева.
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Что касается работы Новодвинской центральной городской больницы, то в связи с выявлением ранее случая COVID-19 на территории учреждения, управлением Роспотребнадзора по Архангельской области проведено эпидемиологическое расследование, определены ближний и дальний круг контактов с заболевшим.
"Шестеро медицинских работников, контактировавших с пациентом, отправлены на 14-дневную самоизоляцию, обследованы на новую коронавирусную инфекцию — ответы отрицательные", - пояснили в штабе.
В первичном сосудистом отделении Новодвинской ЦГБ прекращена госпитализация и выписка пациентов, в том числе — из числа контактных из дальнего круга. Медицинская помощь оказывается в соответствии с клинической ситуацией. Отмечается, что 8 мая проведены контрольные исследования у контактировавших, после чего принято решение о снятии ограничительных мер в больнице.
Кроме того, карантинные меры введены в Коношской центральной районной больнице. Там в связи с выявлением завозного случая заболевания COVID-19 в учреждении на базе терапевтического и хирургического отделения сформирован обсерватор, в котором размещены 17 пациентов. Новые пациенты временно госпитализируются в Вельскую и Няндомскую ЦРБ. Скорая медицинская помощь и поликлиника работают в штатном режиме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Архангельская областьАрхангельскПроисшествия
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