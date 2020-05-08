В Архангельске главврач поликлиники заразилась коронавирусом

МУРМАНСК, 8 мая – РИА Новости. Коронавирус подтвердился у главврача городской поликлиники №1 Коронавирус подтвердился у главврача городской поликлиники №1 Архангельска , однако карантин там вводить не стали, сообщил оперштаб региона в пятницу.

"Главврач поликлиники находится на больничном в связи с подтверждением новой коронавирусной инфекции, но необходимо учитывать, что до этого она была на плановом больничном по лечению другого заболевания. Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области в учреждении проведено эпидемиологическое расследование, по результатам которого необходимости вводить карантинные мероприятия в учреждении нет", - приводятся в сообщении слова председателя штаба Артема Вахрушева.

Что касается работы Новодвинской центральной городской больницы, то в связи с выявлением ранее случая COVID-19 на территории учреждения, управлением Роспотребнадзора по Архангельской области проведено эпидемиологическое расследование, определены ближний и дальний круг контактов с заболевшим.

"Шестеро медицинских работников, контактировавших с пациентом, отправлены на 14-дневную самоизоляцию, обследованы на новую коронавирусную инфекцию — ответы отрицательные", - пояснили в штабе.

В первичном сосудистом отделении Новодвинской ЦГБ прекращена госпитализация и выписка пациентов, в том числе — из числа контактных из дальнего круга. Медицинская помощь оказывается в соответствии с клинической ситуацией. Отмечается, что 8 мая проведены контрольные исследования у контактировавших, после чего принято решение о снятии ограничительных мер в больнице.

Кроме того, карантинные меры введены в Коношской центральной районной больнице. Там в связи с выявлением завозного случая заболевания COVID-19 в учреждении на базе терапевтического и хирургического отделения сформирован обсерватор, в котором размещены 17 пациентов. Новые пациенты временно госпитализируются в Вельскую и Няндомскую ЦРБ. Скорая медицинская помощь и поликлиника работают в штатном режиме.