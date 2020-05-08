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Экс-посол в США хочет баллотироваться на пост президента Белоруссии
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РИА Новости

Экс-посол в США хочет баллотироваться на пост президента Белоруссии

22:54 08.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыборы президента Белоруссии
Выборы президента Белоруссии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Экс-глава Парка высоких технологий Белоруссии, бывший посол республики в США Валерий Цепкало заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года.
"Я принял решение баллотироваться на пост президента Республики Беларусь. У меня достаточно для этого и управленческого и жизненного опыта. Имея серьезные контакты в политических и деловых кругах в разных странах мира, я смогу их использовать на благо народа Беларуси", - написал Цепкало на своей странице в Facebook.
Цепкало был директором Парка высоких технологий Белоруссии c октября 2005 по март 2017 года. До этого занимал пост помощника президента в сфере науки и технологий, в 1997-2002 годах был послом Белоруссии в США, работал первым замминистра иностранных дел.
Также о намерении предложить свою кандидатуру на грядущих президентских выборах сообщил в Facebook депутат, председатель Либерально-демократической партии республики Олег Гайдукеви.
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