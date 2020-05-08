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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T22:34
https://ria.ru/20200508/1571190373.html
Число больных COVID-19 в Израиле сократилось до 4962 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569150013_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_bb375c55465b12175eaf2cb702ed8bb5.jpg
РИА Новости

Число больных COVID-19 в Израиле сократилось до 4962 человек

22:34 08.05.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаПункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая - РИА Новости. Количество активных случаев коронавируса в Израиле сократилось на 195 и составило 4962, сообщает министерство здравоохранения страны.
Общее число случаев заражения коронавирусом в Израиле в пятницу выросло на 27 и достигло 16 436. Согласно вечерней сводке израильского минздрава, в течение дня скончавшихся с этим диагнозом не было, общее число умерших осталось прежним  - 245 человек.
В настоящий момент 78 человек в тяжёлом состоянии, 63 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. При этом 11 229 выздоровели.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В четверг в Израиле открылись рынки и торговые центры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоИзраильВ мире
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