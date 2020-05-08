Число больных COVID-19 в Израиле сократилось до 4962 человек

Общее число случаев заражения коронавирусом в Израиле в пятницу выросло на 27 и достигло 16 436. Согласно вечерней сводке израильского минздрава, в течение дня скончавшихся с этим диагнозом не было, общее число умерших осталось прежним - 245 человек.