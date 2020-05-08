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75 лет Великой Победы
2020-05-08T22:36
https://ria.ru/20200508/1571190190.html
Небензя рассказал, с чем связаны попытки переписать историю
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:131:2774:1691_1036x0_80_0_0_5d5188bb0f403b2026a11e238f01ac95.jpg
РИА Новости

Небензя рассказал, с чем связаны попытки переписать историю

22:31 08.05.2020 (обновлено: 22:36 08.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ООН, 8 мая — РИА Новости. Попытки переписать историю связаны в том числе со стремлением лишить Россию статуса одного из столпов мирового порядка, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.
В пятницу в ООН проходит заседание Совбеза по формуле Арриа, посвященное теме "75 лет после окончания Второй мировой войны на европейской земле". Заседания по формуле Арриа не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.
Как указал Небензя, принявший участие в мероприятии, величайшим уроком Второй мировой войны, "вероятно, было то, что человечество осознало потребность в вакцине против идеологии ненависти". "Вердикт Нюрнбергского трибунала об этом был однозначным, конфликты были признаны конфликтами, военные преступления были названы военными преступлениями, коллаборационистов признали коллаборационистами", — заявил он.
Однако, по словам постпреда, нынешние турбулентные международные отношения демонстрируют "некоторые тенденции, которые напоминают тенденции, которые существовали перед Первой мировой и Второй мировой войнами — глубокое недоверие между основными международными игроками". "Попытки добиться гегемонии, односторонние действия, сваливание вины на других — вот только некоторые примеры", — отметил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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"Переписывание истории стало популярной тенденцией. Цель понятна — переложить вину и лишить Россию задним числом ее статуса одного из столпов миропорядка", — подчеркнул он.
Небензя указал, что на территории Европы сейчас наблюдаются "ползучие попытки пересмотра истории, возрождение ненависти и неонацистского движения, демонизация России как ревизионистского государства, которое ведет себя агрессивно и мечтает создать угрозу, бросить вызов, использовать любую возможность для того, чтобы навредить свободному миру".
"Должен разочаровать некоторых из вас. У нас другие приоритеты, которые занимают нас гораздо больше. Вместо того, чтобы объединить усилия для борьбы с реальными вызовами, такими какие международный терроризм, контрабанда наркотиков, киберпреступность и другими, некоторые из вас заняты поиском врага, черной кошки в темной комнате", — сказал Небензя.
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75 лет Великой ПобедыВасилий НебензяВторая мировая война (1939-1945)ООНВ мире
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