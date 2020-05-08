Небензя рассказал, с чем связаны попытки переписать историю

ООН, 8 мая — РИА Новости. Попытки переписать историю связаны в том числе со стремлением лишить Россию статуса одного из столпов мирового порядка, заявил постпред страны при Василий Небензя. Попытки переписать историю связаны в том числе со стремлением лишить Россию статуса одного из столпов мирового порядка, заявил постпред страны при ООН

В пятницу в ООН проходит заседание Совбеза по формуле Арриа, посвященное теме "75 лет после окончания Второй мировой войны на европейской земле". Заседания по формуле Арриа не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.

Как указал Небензя, принявший участие в мероприятии, величайшим уроком Второй мировой войны, "вероятно, было то, что человечество осознало потребность в вакцине против идеологии ненависти". "Вердикт Нюрнбергского трибунала об этом был однозначным, конфликты были признаны конфликтами, военные преступления были названы военными преступлениями, коллаборационистов признали коллаборационистами", — заявил он.

Однако, по словам постпреда, нынешние турбулентные международные отношения демонстрируют "некоторые тенденции, которые напоминают тенденции, которые существовали перед Первой мировой и Второй мировой войнами — глубокое недоверие между основными международными игроками". "Попытки добиться гегемонии, односторонние действия, сваливание вины на других — вот только некоторые примеры", — отметил он.

"Переписывание истории стало популярной тенденцией. Цель понятна — переложить вину и лишить Россию задним числом ее статуса одного из столпов миропорядка", — подчеркнул он.

Небензя указал, что на территории Европы сейчас наблюдаются "ползучие попытки пересмотра истории, возрождение ненависти и неонацистского движения, демонизация России как ревизионистского государства, которое ведет себя агрессивно и мечтает создать угрозу, бросить вызов, использовать любую возможность для того, чтобы навредить свободному миру".