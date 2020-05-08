В Самарской области еще 20 человек вылечились от коронавируса

САМАРА, 8 мая - РИА Новости. Еще 20 жителей Еще 20 жителей Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе составило 102, сообщил региональный штаб по борьбе с COVID-19.

"Восьмого мая в Самарской области вылечились 20 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 102 человека выздоровели", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, из Самарской городской больницы №6 выписаны два пациента. Один из них заразился от ранее заболевшего, у второго коронавирус выявили после поступления с ОРВИ. Болезнь у обоих протекала в легкой форме. "Также в Самаре Тольятти выписаны 13 пациентов. Болезнь у них протекала не в тяжелой форме", - сказано в релизе.

Кроме того, выздоровели пять человек, которые лечились дома. Последние анализы на коронавирус у всех вылечившихся показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.

В Самарской области подтверждены 802 случая заболевания коронавирусом, восемь человек скончались.