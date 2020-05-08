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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T22:30
https://ria.ru/20200508/1571190086.html
В Самарской области еще 20 человек вылечились от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

В Самарской области еще 20 человек вылечились от коронавируса

22:30 08.05.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
САМАРА, 8 мая - РИА Новости. Еще 20 жителей Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе составило 102, сообщил региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Восьмого мая в Самарской области вылечились 20 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 102 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
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По данным оперштаба, из Самарской городской больницы №6 выписаны два пациента. Один из них заразился от ранее заболевшего, у второго коронавирус выявили после поступления с ОРВИ. Болезнь у обоих протекала в легкой форме. "Также в Самаре и Тольятти выписаны 13 пациентов. Болезнь у них протекала не в тяжелой форме", - сказано в релизе.
Кроме того, выздоровели пять человек, которые лечились дома. Последние анализы на коронавирус у всех вылечившихся показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.
В Самарской области подтверждены 802 случая заболевания коронавирусом, восемь человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСамарская областьОбщество
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