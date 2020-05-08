Названы главные ошибки при ношении медицинских масок

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. При неправильном ношении медицинской маски она не только становится бесполезной для защиты от При неправильном ношении медицинской маски она не только становится бесполезной для защиты от коронавируса , но и может нанести вред здоровью, заявила "Вечерней Москве" врач-терапевт Анна Шельпякова.

По ее словам, маску нельзя спускать на шею или подбородок, так как в этом случае внешняя сторона изделия может даже соприкоснуться с внутренней, тем самым открыв инфекции доступ к слизистым оболочкам.

"И при очередном вдохе или случайном прикосновении с ротовой полостью, языком или носом, вирус погрузится в ваш "внутренний мир", — указала медик.

Маску можно брать только за петли, предварительно продезинфицировав руки, подчеркнула она.

Грубой ошибкой Шеплякова назвала обрабатывание медицинских изделий спиртом или эфирными маслами. Как пояснила собеседница издания, это чревато ожогами слизистой. Перед использованием маски можно обработать нос антисептиком или противовирусной мазью, добавила она.

Врач заметила, что существуют различные средства индивидуальной защиты. Если не брать в расчет респираторы, то среди масок лучшими считаются изделия с фиксаторами для носа. Они плотно прилегают к лицу и не пропускают воздух, сказала она.

Терапевт напомнила, что носить одноразовую маску можно не больше двух часов, после чего ее необходимо выкинуть. Если ткань на ней стала влажной, то стоит поменять средство защиты.

Если одна сторон изделия имеет цвет, то она должна оказаться снаружи. Крепление важно прижать к носу, складки материи развернуть, чтобы она плотно прилегала к лицу, рассказала медик.

Перед тем как утилизировать маску, ее стоит положить в отдельный пакет. Выбрасывают одноразовые изделия вместе с обычным бытовым мусором.

В свою очередь, врач-эксперт Тимур Пестерев в комментарии "Москве 24" отметил, что если человек надолго выходит на улицу, то он должен иметь несколько штук запасных масок.

Он рассказал, что для защиты от инфекций можно использовать и многоразовые тканевые изделия. Их также носят только два часа, после этого убирают в герметичный контейнер, дома замачивают в дезинфицирующем растворе, стирают и гладят.

Врач напомнил, что одноразовые перчатки можно носить длительное время, однако стоит помнить, что в этом случае нельзя прикасаться руками к лицу.

Пестерев также предостерег россиян от обработки латексных перчаток спиртовыми антисептиками.

По словам медика, во время пандемии можно носить и две пары перчаток.

"Потому что, когда вы снимаете одну пару перчаток, если это необходимо, есть вероятность того, что вы коснетесь кожей рук зараженной поверхности", — сказал он.