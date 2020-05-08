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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T23:42
https://ria.ru/20200508/1571189912.html
Трамп уверен, что коронавирус исчезнет сам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571018606_0:0:2159:1214_1036x0_80_0_0_9424efe8c42f368ba8df8fbcc6d9fc6b.jpg
РИА Новости

Трамп уверен, что коронавирус исчезнет сам

22:17 08.05.2020 (обновлено: 23:42 08.05.2020)
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что коронавирус в конечном счете исчезнет сам.
"Я просто опираюсь на то, что говорят врачи. Они говорят, что он уйдет. Это не значит, что он уйдет в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам. Но если у нас будет вакцина, то это будет полезно", - сказал он в пятницу журналистам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 15:34Распространение нового коронавируса
Трамп не верит, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус
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Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Да нет уж, теперь скорее Америка исчезнет. чем коронавирус.
8 мая, 22:22
Козьма Прутков
4500410
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