Трамп уверен, что коронавирус исчезнет сам

"Я просто опираюсь на то, что говорят врачи. Они говорят, что он уйдет. Это не значит, что он уйдет в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам. Но если у нас будет вакцина, то это будет полезно", - сказал он в пятницу журналистам.