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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T22:10
https://ria.ru/20200508/1571189872.html
Президент Польши подписал закон о выборах главы государства по почте
https://cdn21.img.ria.ru/images/153949/57/1539495772_0:186:2982:1863_1036x0_80_0_0_facad7132c526068ce96abd833e40202.jpg
РИА Новости

Президент Польши подписал закон о выборах главы государства по почте

22:10 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Президент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о голосовании на выборах главы государства по почте в связи с эпидемией коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь польского президента Блажей Спихальский.
"Президент подписал закон о заочном голосовании", - сказал Спихальский.
Документ вступит в силу сразу после его официального опубликования.
Данный закон авторства правящей партии "Право и справедливость" вызвал политические споры. Сейм (нижняя палата парламента) принял закон, но сенат после месяца работы над документом 5 мая отклонил его. В четверг сейм преодолел вето сената и проголосовал за принятие закона.
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7 мая, 15:56
В ЕК рассчитывают на свободные и справедливые выборы в Польше
Первый тур выборов президента Польши был назначен на 10 мая. Полномочия Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти весной. Конституция позволяет провести выборы позже этого срока. Крайней датой проведения первого тура является 23 мая.
Тем не менее, дата выборов до сих пор точно не определена. Практически все политики сходятся на том, что организовать выборы в обычном формате невозможно из-за пандемии коронавируса, но и организовать заочные выборы за такой короткий срок невозможно.
В среду вечером "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая. В соответствии с предложенным планом, Верховный суд признает выборы недействительными в связи с их непроведением, а спикер сейма назначит новые президентские выборы на ближайшую возможную дату.
На пост президента Польши претендуют 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Дуда.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Польши Анджей Дуда
9 апреля, 08:48Распространение нового коронавируса
Выборы президента Польши должны состояться до 6 августа, уверен Дуда
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Анджей ДудаПольшаПраво и справедливостьВ мире
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