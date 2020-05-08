Британский политолог оценил вероятность войны между сверхдержавами

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Война между великими державами в нынешних условиях маловероятна, так как страны не хотят или не могут вступать в конкурентную борьбу за управление миром, считает эксперт в области международных отношений, заслуженный профессор Лондонской школы экономики и политических наук Барри Бузан.
"Я думаю, что ядерное оружие и другие дорогостоящие виды оружия массового уничтожения делают вероятность войны между великими державами иррациональной, если не сказать глупой. Это не значит, что она невозможна. Всегда остается вероятность, что такая война может случиться, но она очень мала", — сказал Бузан в ходе онлайн-семинара "Расширение международных отношений: ключевые даты в глобальной военной перспективе" в ответ на вопрос о возможности войны между сверхдержавами.
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По его словам, мир стал отказываться от военной линии поведения из-за ее иррациональности.
Более того, по мнению политолога, в нынешних условиях появилась как раз противоположная проблема — уже никто не хочет управлять миром.
"США, кажется, сдаются, китайцы не хотят работать, заявляя, что они — все еще развивающаяся страна и не могут себе позволить взять такую ответственность, у Индии примерно такой же посыл, как у Китая, ЕС озабочен исключительно своими внутренними делами, а у России недостаточно денег. <…> Никто не хочет управлять миром и никто не хочет конкурировать, чтобы управлять миром. А это именно то, из-за чего и происходят войны. Так что это также снижает риск развязывания войны", — отметил Бузан.
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