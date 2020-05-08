Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб

"Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенного пункта Кафер-Небель, один обстрел населенного пункта Асус в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"* (запрещена в России – ред.)", - сказал Журавлев.