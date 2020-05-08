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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-05-08T22:01
https://ria.ru/20200508/1571189487.html
Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_0:81:3334:1956_1036x0_80_0_0_efef4af1361c0d4a2e79061576be18bd.jpg
РИА Новости

Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб

22:01 08.05.2020
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра"* (запрещена в РФ) совершила обстрел в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенного пункта Кафер-Небель, один обстрел населенного пункта Асус в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"* (запрещена в России – ред.)", - сказал Журавлев.
Он добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Обострение ситуации в ИдлибеЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииДжабхат ан-НусраИдлиб (мухафаза)ТурцияВ мире
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