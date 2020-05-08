Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра"* (запрещена в РФ) совершила обстрел в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенного пункта Кафер-Небель, один обстрел населенного пункта Асус в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"* (запрещена в России – ред.)", - сказал Журавлев.
Он добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России