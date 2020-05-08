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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T22:07
https://ria.ru/20200508/1571189309.html
Трамп заявил, что США вступают в фазу "перехода к величию"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570372714_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0718f516f961f104c072c4c0600b1cc3.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что США вступают в фазу "перехода к величию"

21:52 08.05.2020 (обновлено: 22:07 08.05.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу "перехода к величию" после спада, вызванного пандемией коронавируса.
"Переход к величию – это то, где мы сейчас и что мы начинаем… Я называю это переходом к величию. Следующий год будет грандиозным", - сказал Трамп журналистам.
По его словам, следующий год имеет шансы на то, чтобы стать самым лучшим с точки зрения экономики в истории, потому что будет большой всплеск спроса.
"Я ожидаю, что все вернется туда, где были", - заявил американский лидер.
По его мнению, в третьем квартале будет переход, который "продемонстрирует очень интересные цифры", а четвертый квартал будет "очень хорошим или даже лучше".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
До дна все дойдут, кто раньше, кто немного позже. В очередь!
8 мая, 22:05
s1serj 1679
1740002
"отдаём" Быстрей всего, вы не из молодого десятка. В таком случаи, вам действительно не светит. Но завидовать молодым не стоит, всему свое время.
8 мая, 23:19
Козьма Прутков
1230001
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