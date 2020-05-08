Трамп заявил, что США вступают в фазу "перехода к величию"

Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу "перехода к величию" после спада, вызванного пандемией коронавируса

"Переход к величию – это то, где мы сейчас и что мы начинаем… Я называю это переходом к величию. Следующий год будет грандиозным", - сказал Трамп журналистам.

По его словам, следующий год имеет шансы на то, чтобы стать самым лучшим с точки зрения экономики в истории, потому что будет большой всплеск спроса.

"Я ожидаю, что все вернется туда, где были", - заявил американский лидер.