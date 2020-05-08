Трамп заявил, что США вступают в фазу "перехода к величию"

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу "перехода к величию" после спада, вызванного пандемией коронавируса.
"Переход к величию – это то, где мы сейчас и что мы начинаем… Я называю это переходом к величию. Следующий год будет грандиозным", - сказал Трамп журналистам.
По его словам, следующий год имеет шансы на то, чтобы стать самым лучшим с точки зрения экономики в истории, потому что будет большой всплеск спроса.
"Я ожидаю, что все вернется туда, где были", - заявил американский лидер.
По его мнению, в третьем квартале будет переход, который "продемонстрирует очень интересные цифры", а четвертый квартал будет "очень хорошим или даже лучше".