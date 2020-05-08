Банки стали осторожнее выдавать кредиты, заявила Набиуллина

Ранее в пятницу глава регулятора заявила, что розничное кредитование в апреле снизилось на 0,6%.

"Банки, вероятно, стали осторожнее выдавать новые кредиты, чтобы избежать роста потерь в будущем", - прокомментировала она динамику розничного кредитования в апреле.

При этом она отметила, что также и сами россияне могут менее охотно брать ссуды из-за неуверенности в отношении стабильности своих доходов.