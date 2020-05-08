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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T21:51
https://ria.ru/20200508/1571189270.html
Банки стали осторожнее выдавать кредиты, заявила Набиуллина
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570627469_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_18167f7119d5c135dfc55be29dd590a7.jpg
РИА Новости

Банки стали осторожнее выдавать кредиты, заявила Набиуллина

18:51 08.05.2020 (обновлено: 21:51 08.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота банка "Открытие"
Работа банка Открытие
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Банки в апреле стали осторожнее выдавать кредиты россиянам, что связано с желанием уменьшить риск роста потерь в будущем, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Ранее в пятницу глава регулятора заявила, что розничное кредитование в апреле снизилось на 0,6%.
"Банки, вероятно, стали осторожнее выдавать новые кредиты, чтобы избежать роста потерь в будущем", - прокомментировала она динамику розничного кредитования в апреле.
При этом она отметила, что также и сами россияне могут менее охотно брать ссуды из-за неуверенности в отношении стабильности своих доходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЭльвира НабиуллинаВОЗЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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