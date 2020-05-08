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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T21:48
https://ria.ru/20200508/1571189157.html
Бастрыкин призвал немедленно реагировать на агрессию к медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159024_0:180:3003:1869_1036x0_80_0_0_97ecac07466a19df8aa93205a3001063.jpg
РИА Новости

Бастрыкин призвал немедленно реагировать на агрессию к медикам

21:48 08.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин призвал следователей немедленно реагировать на все факты агрессии в отношении медработников и полицейских в условиях коронавируса, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Глава ведомства призвал подчиненных принципиально и незамедлительно реагировать на все проявления агрессии к медицинским работникам, которые непосредственно ведут борьбу с пандемией, а также к сотрудникам полиции, осуществляющим контроль за соблюдением установленных требований, направленных на предупреждение распространения коронавируса", - сказала Петренко.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Светлана ПетренкоКоронавирусыСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
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