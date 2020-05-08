Бастрыкин призвал немедленно реагировать на агрессию к медикам

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин призвал следователей немедленно реагировать на все факты агрессии в отношении медработников и полицейских в условиях коронавируса, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Глава ведомства призвал подчиненных принципиально и незамедлительно реагировать на все проявления агрессии к медицинским работникам, которые непосредственно ведут борьбу с пандемией, а также к сотрудникам полиции, осуществляющим контроль за соблюдением установленных требований, направленных на предупреждение распространения коронавируса", - сказала Петренко.
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