В правительстве назвали вероятный срок выхода из режима ограничений

"Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений — нужно будет понимать, что в зависимости от субъекта, от ситуации — что это либо третья декада мая, либо начало июня", — сказал Чернышенко в интервью программе "Вести" на телеканале " Россия 1 ".