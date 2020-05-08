В правительстве назвали вероятный срок выхода из режима ограничений

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия может выйти из режима ограничений из-за эпидемии коронавируса в конце мая — начале июня, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений — нужно будет понимать, что в зависимости от субъекта, от ситуации — что это либо третья декада мая, либо начало июня", — сказал Чернышенко в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия 1".
Он также отметил, что в правительстве учитывают разные прогнозы развития ситуации. Неточность некоторых из них он объяснил тем, что люди начинают нарушать режим самоизоляции, выходить на улицы, многие пренебрегают масками и перчатками.
Отвечая на вопрос о том, когда в России наступит период единичных случаев заболевания коронавирусом, Чернышенко заявил, что это может произойти в конце лета, если граждане будут соблюдать ограничения.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,6 миллиона зараженных, из которых примерно 254 тысячи умерли и свыше миллиона излечились.
В России зафиксировано 187 859 случаев заражения коронавирусом, 26 608 пациентов поправились. Жертвами болезни стали 1723 пациента.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.