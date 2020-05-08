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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T22:12
https://ria.ru/20200508/1571189076.html
В правительстве назвали вероятный срок выхода из режима ограничений
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571171812_0:112:2853:1717_1036x0_80_0_0_f21c2d0eb78b6bdf59a0e8228181dbee.jpg
РИА Новости

В правительстве назвали вероятный срок выхода из режима ограничений

21:44 08.05.2020 (обновлено: 22:12 08.05.2020)
80132
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия может выйти из режима ограничений из-за эпидемии коронавируса в конце мая — начале июня, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений — нужно будет понимать, что в зависимости от субъекта, от ситуации — что это либо третья декада мая, либо начало июня", — сказал Чернышенко в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

Он также отметил, что в правительстве учитывают разные прогнозы развития ситуации. Неточность некоторых из них он объяснил тем, что люди начинают нарушать режим самоизоляции, выходить на улицы, многие пренебрегают масками и перчатками.
Отвечая на вопрос о том, когда в России наступит период единичных случаев заболевания коронавирусом, Чернышенко заявил, что это может произойти в конце лета, если граждане будут соблюдать ограничения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоЗдоровье - ОбществоПравительство РФОбщество
Популярные комментарии
Все зависит от народа. Если включат наконец то голову и посидят до конца мая дома, а не будут гулять с детьми и пить пиво с районными дружками, то выйдем из режима ограничений и хоть целые сутки гуляйте и заливайте в пивные животы «охоту»
8 мая, 22:03
ВТВадим Тимофеев
56101264
В третьей декаде мая уже не будет. Все продлили же до 1 июня. Он опоздал со своим заявлением уже. Сейчас типа праздники кончатся и подут массовые увольнения. Ведь платить в июне за май зарплату почти все не смогут кроме строителей. Что безработные люди будут сидеть в квартире что ли? Они в панике будут бегать, а многие не в панике, а в знак протеста. Это же очевидный исход.
8 мая, 22:29
АДАнтон Дарлок
23004012
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