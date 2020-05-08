РПЦ: проблема c продлением рабочих пропусков для духовенства не решена

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Проблема с продлением рабочих пропусков священникам и другим служителям храмов пока полностью не решена, она может быть связана, в том числе, со сбоем в системе, сообщает в пятницу рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Духовенство Москвы и работники приходов продолжают сталкиваться с проблемой продления рабочих пропусков, аннулирования старых и невозможностью оформить новые. К сожалению, многократные обращения рабочей группы при патриархе ... в мэрию позволили решить проблему лишь частично. По нашим сведениям, проблема может быть связана, в том числе, со сбоем в системе", - говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале.