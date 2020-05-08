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Религия и мировоззрение
2020-05-08T21:41
https://ria.ru/20200508/1571188922.html
РПЦ: проблема c продлением рабочих пропусков для духовенства не решена
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569678462_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_dced6782fb5269553d17a752223f366b.jpg
РИА Новости

РПЦ: проблема c продлением рабочих пропусков для духовенства не решена

21:40 08.05.2020 (обновлено: 21:41 08.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкБогослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске
Богослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Проблема с продлением рабочих пропусков священникам и другим служителям храмов пока полностью не решена, она может быть связана, в том числе, со сбоем в системе, сообщает в пятницу рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"Духовенство Москвы и работники приходов продолжают сталкиваться с проблемой продления рабочих пропусков, аннулирования старых и невозможностью оформить новые. К сожалению, многократные обращения рабочей группы при патриархе ... в мэрию позволили решить проблему лишь частично. По нашим сведениям, проблема может быть связана, в том числе, со сбоем в системе", - говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале.
Отмечается, что "рабочая группа будет и далее предпринимать все возможные усилия для того, чтобы духовенство и приходские сотрудники имели возможность добираться до храмов для совершения ежедневных и, особенно, воскресных богослужений".
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