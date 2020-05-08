РЕК: "Иудейский" День Победы не будет перенесен из-за коронавируса

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия 19 мая в честь Дня Спасения и Освобождения, или Дня Победы по иудейскому календарю, в России и мире не перенесут, несмотря на пандемию коронавируса, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК) со ссылкой на заявление вице-президента РЕК, президента фонда горских евреев "СТМЭГИ" Германа Захарьяева, инициировавшего появление этого праздника в 2014 году.

По словам Захарьяева, празднование в России и по всему миру состоится, как и в предыдущие годы, 26 ияра (в этом году выпадает на 19 мая), эта дата священна и неизменна. Именно 26-е число иудейского месяца ияра совпадает с 9 мая 1945 года.

"В то же время важно не подвергать здоровье людей риску, поэтому характер празднования будет скорректирован: в этом году торжества пройдут прежде всего в семейном кругу и в интерактивном формате. Центральным событием планируется сделать онлайн-молитву в Иерусалиме у Стены плача, к которой через интернет смогут присоединиться все желающие со всех концов света", - привели в РЕК слова Захарьяева.

В религиозных еврейских семьях в этот день зажгут традиционные для Дня Спасения и Освобождения три свечи - в честь воинов-освободителей, в память о погибших и во славу Всевышнего. Ожидаются видеопоздравления от крупнейших раввинов и общественных деятелей из разных стран. Кроме того, планируется провести ежегодное возложение венков в Александровском саду к Могиле Неизвестного солдата, которое в этом году пройдет в узком составе и с соблюдением всех мер противовирусной защиты, сообщили в РЕК.

"Вне зависимости от любых испытаний главный смысл праздника остается неизменен: 26 ияра напоминает миру о подвиге Красной армии, которая внесла решающий вклад в разгром нацизма. Эта дата - еще одно средство в борьбе с пересмотром истории, напоминание о том, что победа над нацизмом была достигнута благодаря вкладу представителей самых разных национальностей и религий, а для еврейского народа стала в прямом смысле спасением от гибели", - сказал Захарьяев.

В еврейских общинах по всему миру День Спасения и Освобождения празднуется с 2014 года, в России он стал широко отмечаться с 2015 года - 70-летия Победы (тогда же был включен в перечень официальных памятных дат России). В еврейском религиозном календаре, где часть праздников установлены Торой, а часть - пророками, День Спасения и Освобождения - самый молодой праздник. Так же, как и праздники Песах и Пурим, он призван стать одной из тех праздничных дат, которые символизируют победу над врагами и чудо избавления от гибели, отметили в РЕК.

Появление этой даты поддержали главные раввины Израиля, политики и руководители международных еврейских организаций. Решением Кнессета праздник был закреплен в государственном календаре Израиля. Декларацию о значимости 26 ияра приняла Конференция европейских раввинов - крупнейшая еврейская религиозная организация Европы. Был составлен порядок молитв, которые принято читать в этот день.