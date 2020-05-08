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Религия и мировоззрение
2020-05-08T21:38
https://ria.ru/20200508/1571188727.html
РЕК: "Иудейский" День Победы не будет перенесен из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/144149/94/1441499455_0:3:1000:566_1036x0_80_0_0_68393f1da135b4b7960ee262a95816f6.jpg
РИА Новости

РЕК: "Иудейский" День Победы не будет перенесен из-за коронавируса

21:33 08.05.2020 (обновлено: 21:38 08.05.2020)
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© Фото : фото из личного архива Германа ЗахарьяеваПрезидент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
© Фото : фото из личного архива Германа Захарьяева
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия 19 мая в честь Дня Спасения и Освобождения, или Дня Победы по иудейскому календарю, в России и мире не перенесут, несмотря на пандемию коронавируса, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК) со ссылкой на заявление вице-президента РЕК, президента фонда горских евреев "СТМЭГИ" Германа Захарьяева, инициировавшего появление этого праздника в 2014 году.
По словам Захарьяева, празднование в России и по всему миру состоится, как и в предыдущие годы, 26 ияра (в этом году выпадает на 19 мая), эта дата священна и неизменна. Именно 26-е число иудейского месяца ияра совпадает с 9 мая 1945 года.
"В то же время важно не подвергать здоровье людей риску, поэтому характер празднования будет скорректирован: в этом году торжества пройдут прежде всего в семейном кругу и в интерактивном формате. Центральным событием планируется сделать онлайн-молитву в Иерусалиме у Стены плача, к которой через интернет смогут присоединиться все желающие со всех концов света", - привели в РЕК слова Захарьяева.
В религиозных еврейских семьях в этот день зажгут традиционные для Дня Спасения и Освобождения три свечи - в честь воинов-освободителей, в память о погибших и во славу Всевышнего. Ожидаются видеопоздравления от крупнейших раввинов и общественных деятелей из разных стран. Кроме того, планируется провести ежегодное возложение венков в Александровском саду к Могиле Неизвестного солдата, которое в этом году пройдет в узком составе и с соблюдением всех мер противовирусной защиты, сообщили в РЕК.
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"Вне зависимости от любых испытаний главный смысл праздника остается неизменен: 26 ияра напоминает миру о подвиге Красной армии, которая внесла решающий вклад в разгром нацизма. Эта дата - еще одно средство в борьбе с пересмотром истории, напоминание о том, что победа над нацизмом была достигнута благодаря вкладу представителей самых разных национальностей и религий, а для еврейского народа стала в прямом смысле спасением от гибели", - сказал Захарьяев.
В еврейских общинах по всему миру День Спасения и Освобождения празднуется с 2014 года, в России он стал широко отмечаться с 2015 года - 70-летия Победы (тогда же был включен в перечень официальных памятных дат России). В еврейском религиозном календаре, где часть праздников установлены Торой, а часть - пророками, День Спасения и Освобождения - самый молодой праздник. Так же, как и праздники Песах и Пурим, он призван стать одной из тех праздничных дат, которые символизируют победу над врагами и чудо избавления от гибели, отметили в РЕК.
Появление этой даты поддержали главные раввины Израиля, политики и руководители международных еврейских организаций. Решением Кнессета праздник был закреплен в государственном календаре Израиля. Декларацию о значимости 26 ияра приняла Конференция европейских раввинов - крупнейшая еврейская религиозная организация Европы. Был составлен порядок молитв, которые принято читать в этот день.
"Таким образом, День Спасения и Освобождения - не альтернатива Дню Победы, а его религиозное продолжение, день благодарности воинам Красной армии и армий союзных стран за спасение еврейского народа от нацизма", - заключили в Российском еврейском конгрессе.
Фронтовые кинооператоры-напарники Илья Аронс (слева) и Леон Мазрухо у Бранденбургских ворот и Рейхстага. Берлин, май 1945 год
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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