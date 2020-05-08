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Религия и мировоззрение
2020-05-08T21:31
https://ria.ru/20200508/1571188681.html
Строительство храмов на юге Москвы возобновится 15 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/155952/52/1559525273_0:63:1200:738_1036x0_80_0_0_6696ee861ac2de4e028ddffac48ed97a.jpg
РИА Новости

Строительство храмов на юге Москвы возобновится 15 мая

21:31 08.05.2020
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© пресс-служба депутата Госдумы Владимира РесинаХрамовый комплекс в честь Святых Царственных мучеников страстотерпцев. Москва
Храмовый комплекс в честь Святых Царственных мучеников страстотерпцев. Москва
© пресс-служба депутата Госдумы Владимира Ресина
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Строительство храмов в Южном административном округе Москвы возобновится, предположительно, 15 мая, работы ведутся на одиннадцати площадках, сообщает в пятницу пресс-служба куратора программы строительства православных храмов в столице депутата Госдумы Владимира Ресина.
"В округе строятся 11 храмовых комплексов. В мае строительство будет продолжено после временной приостановки по поручению мэра и правительства. Выход на строительные площадки и возобновление работ предварительно запланированы на 15 мая", - говорится в сообщении.
Так, в мае-июне строители выйдут на площадку храма в честь Живоначальной Троицы в районе Чертаново Центральное (вместимость церкви 500 прихожан). Уже в мае завершится кирпичная кладка колокольни и рабочие перейдут к устройству железо-бетонного купола. А в конце августа установят кресты.
Также к середине мая будет готова проектно-сметная документация по храму в честь святого Архангела Михаила в Северном Братеево. После этого строители выйдут на площадку и начнут активные работы.
Отражение в окне купола строящегося храма
Вчера, 11:35Религия и мировоззрение
Строительство храмов РПЦ возобновят на востоке и юго-западе Москвы
Всего, по информации пресс-службы Ресина, на юге Москвы в рамках программы введено в эксплуатацию уже семь храмов, 11 храмов строятся, два храма готовятся к строительству и восемь - на этапе проектирования.
Ранее также стало известно, что строительство храмов в Восточном и Юго-Западном викариатствах Московской городской епархии возобновится 12 мая. В последние недели из-за эпидемии коронавируса работа по программе шла только в онлайн-формате, чтобы после окончания ограничительных мер "выйти на площадки с полным комплектом документации и новыми проектами".
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Ранее священник Александр Волков, бывший руководителем пресс-службы патриарха Кирилла, говорил, что новые храмы в Москве переполнены, поэтому в столице будет построено больше храмов, чем предусмотрено "Программой 200".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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