Строительство храмов на юге Москвы возобновится 15 мая

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Строительство храмов в Южном административном округе Москвы возобновится, предположительно, 15 мая, работы ведутся на одиннадцати площадках, сообщает в пятницу пресс-служба куратора программы строительства православных храмов в столице депутата Госдумы Владимира Ресина.

"В округе строятся 11 храмовых комплексов. В мае строительство будет продолжено после временной приостановки по поручению мэра и правительства. Выход на строительные площадки и возобновление работ предварительно запланированы на 15 мая", - говорится в сообщении.

Так, в мае-июне строители выйдут на площадку храма в честь Живоначальной Троицы в районе Чертаново Центральное (вместимость церкви 500 прихожан). Уже в мае завершится кирпичная кладка колокольни и рабочие перейдут к устройству железо-бетонного купола. А в конце августа установят кресты.

Также к середине мая будет готова проектно-сметная документация по храму в честь святого Архангела Михаила в Северном Братеево. После этого строители выйдут на площадку и начнут активные работы.

Всего, по информации пресс-службы Ресина, на юге Москвы в рамках программы введено в эксплуатацию уже семь храмов, 11 храмов строятся, два храма готовятся к строительству и восемь - на этапе проектирования.

Ранее также стало известно, что строительство храмов в Восточном и Юго-Западном викариатствах Московской городской епархии возобновится 12 мая. В последние недели из-за эпидемии коронавируса работа по программе шла только в онлайн-формате, чтобы после окончания ограничительных мер "выйти на площадки с полным комплектом документации и новыми проектами".