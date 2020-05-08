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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T21:52
https://ria.ru/20200508/1571188657.html
В Москве будут применять новый метод тестирования на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568766404_0:217:2949:1876_1036x0_80_0_0_2554d7cde14ee2994d93659574a7075e.jpg
РИА Новости

В Москве будут применять новый метод тестирования на коронавирус

21:30 08.05.2020 (обновлено: 21:52 08.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев Сотрудник лаборатории ФБУЗ '"Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге" во время тестирования проб на коронавирус
 Сотрудник лаборатории ФБУЗ 'Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге во время тестирования проб на коронавирус
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Москве будет применяться новый метод тестирования на коронавирус на основании венозной крови, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1".
"Вводится впервые требование об обязательном выборочном тестирование работодателями своих работников на наличие коронавирусной инфекции в Москве. Будет активно применяться новый метод, который называется иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови", - сказала Ракова.
По ее словам, он не только позволяет выявить тех, кто находится в острой стадии заболевания, но и тех, кто переболел.
"И тем самым он может не знать, что у него есть иммунитет, но это очень важно для самого человека, для работодателя и для всего города понимать реестр таких людей, которые уже обладают таким иммунитетом. Организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя, а последующие тестирования - за счёт средств города", - сказала Ракова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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