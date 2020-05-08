В Москве будут применять новый метод тестирования на коронавирус

"Вводится впервые требование об обязательном выборочном тестирование работодателями своих работников на наличие коронавирусной инфекции в Москве. Будет активно применяться новый метод, который называется иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови", - сказала Ракова.

По ее словам, он не только позволяет выявить тех, кто находится в острой стадии заболевания, но и тех, кто переболел.

"И тем самым он может не знать, что у него есть иммунитет, но это очень важно для самого человека, для работодателя и для всего города понимать реестр таких людей, которые уже обладают таким иммунитетом. Организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя, а последующие тестирования - за счёт средств города", - сказала Ракова.