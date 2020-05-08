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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T21:29
https://ria.ru/20200508/1571188580.html
Чернышенко назвал условие спада новых случаев коронавируса до единичных
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175960_0:98:3295:1951_1036x0_80_0_0_2de7c3f4a47e2ce9113ffef728d13d98.jpg
РИА Новости

Чернышенко назвал условие спада новых случаев коронавируса до единичных

21:28 08.05.2020 (обновлено: 21:29 08.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. При соблюдении гражданами рекомендаций по ограничительным мерам единичные случаи заражения коронавирусом будут ближе к концу лета, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Я думаю, что где-нибудь ближе к концу лета", - ответил Чернышенко в эфире "России 1" на вопрос о том, когда в России наступит период единичных случаев заболевания коронавирусом, если все будут соблюдать рекомендации правительства и Роспотребнадзора.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий ЧернышенкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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