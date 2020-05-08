Чернышенко назвал условие спада новых случаев коронавируса до единичных

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. При соблюдении гражданами рекомендаций по ограничительным мерам единичные случаи заражения коронавирусом будут ближе к концу лета, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Я думаю, что где-нибудь ближе к концу лета", - ответил Чернышенко в эфире "России 1" на вопрос о том, когда в России наступит период единичных случаев заболевания коронавирусом, если все будут соблюдать рекомендации правительства и Роспотребнадзора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.