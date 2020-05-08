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2020-05-08T21:26
https://ria.ru/20200508/1571188526.html
"Пора в путь-дорогу": юные артисты Большого театра поздравили ветеранов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571188461_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_c7ad0019efba1a4c05383a8ceb75cbe4.jpg
РИА Новости
"Пора в путь-дорогу": юные артисты Большого театра поздравили ветеранов
Ежегодно в День Победы Большой театр проводит концерт для ветеранов и военных. Для них выступает и Детский хор. В этом году из-за пандемии коронавируса артисты, к сожалению, не смогут выйти на сцену. Но они придумали, как передать свои поздравления.
2020-05-08T21:26
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=11998265&type=mp4
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PT3M02S

"Пора в путь-дорогу": юные артисты Большого театра поздравили ветеранов

21:26 08.05.2020
83
Ежегодно в День Победы Большой театр проводит концерт для ветеранов и военных. Для них выступает и Детский хор. В этом году из-за пандемии коронавируса артисты, к сожалению, не смогут выйти на сцену. Но они придумали, как передать свои поздравления.
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Большой театр
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