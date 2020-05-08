2020-05-08T21:26
2020-05-08T21:26
https://ria.ru/20200508/1571188526.html
"Пора в путь-дорогу": юные артисты Большого театра поздравили ветеранов
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РИА Новости
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РИА Новости
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"Пора в путь-дорогу": юные артисты Большого театра поздравили ветеранов
Ежегодно в День Победы Большой театр проводит концерт для ветеранов и военных. Для них выступает и Детский хор. В этом году из-за пандемии коронавируса артисты, к сожалению, не смогут выйти на сцену. Но они придумали, как передать свои поздравления.
2020-05-08T21:26
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=11998265&type=mp4
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"Пора в путь-дорогу": юные артисты Большого театра поздравили ветеранов
Ежегодно в День Победы Большой театр проводит концерт для ветеранов и военных. Для них выступает и Детский хор. В этом году из-за пандемии коронавируса артисты, к сожалению, не смогут выйти на сцену. Но они придумали, как передать свои поздравления.