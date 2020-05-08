"Пора в путь-дорогу": юные артисты Большого театра поздравили ветеранов

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Ежегодно в День Победы Большой театр проводит концерт для ветеранов и военных. Для них выступает и Детский хор. В этом году из-за пандемии коронавируса артисты, к сожалению, не смогут выйти на сцену. Но они придумали, как передать свои поздравления.