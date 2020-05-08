Воробьев сообщил о запредельной нагрузке на систему здравоохранения

По словам губернатора, если бы не было карантина, был бы обвал системы здравоохранения, так как коек для всех пациентов не было бы. Он также отметил, что поступают жалобы на скорую помощь, так как госпитализаций много, а прием пациентов более сложный, предполагает дополнительные обследования.