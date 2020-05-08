Воробьев сообщил о запредельной нагрузке на систему здравоохранения

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация по коронавирусу в регионе напряжённая, а нагрузка на систему здравоохранения запредельная.
"По коронавирусу ситуация по-прежнему напряженная, потому что нагрузка запредельная. Вот сегодня за ночь мы прибавили где-то 300 коек", - сказал он в интервью "России 1".
По словам губернатора, если бы не было карантина, был бы обвал системы здравоохранения, так как коек для всех пациентов не было бы. Он также отметил, что поступают жалобы на скорую помощь, так как госпитализаций много, а прием пациентов более сложный, предполагает дополнительные обследования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.