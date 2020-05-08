Занятия в московских школах в этом учебном году не возобновятся

"Школьники в этом году в школы уже не вернутся, учебный год заканчивается раньше. До 15 мая должны быть выставлены все оценки, и последующие две недели мая - это режим свободного посещения в дистанционном формате для всех, кроме учеников 9-11 классов, которые по-прежнему в обязательном порядке будут готовиться к выпускным экзаменам", - рассказала вице-мэр.