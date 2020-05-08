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2020-05-08T21:32
https://ria.ru/20200508/1571188431.html
Занятия в московских школах в этом учебном году не возобновятся
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568828996_0:313:3024:2014_1036x0_80_0_0_6432e367cfb10080c38c1048b4d9697e.jpg
РИА Новости

Занятия в московских школах в этом учебном году не возобновятся

21:22 08.05.2020 (обновлено: 21:32 08.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСанитарная обработка помещений в одной из школ Москвы
Санитарная обработка помещений в одной из школ Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Занятия в школах в Москве в этом учебном году уже не возобновятся, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Школьники в этом году в школы уже не вернутся, учебный год заканчивается раньше. До 15 мая должны быть выставлены все оценки, и последующие две недели мая - это режим свободного посещения в дистанционном формате для всех, кроме учеников 9-11 классов, которые по-прежнему в обязательном порядке будут готовиться к выпускным экзаменам", - рассказала вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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