Мурашко оценил ситуацию с местами в больницах для больных коронавирусом

Он отметил, что подъем заболеваемости коронавирусом в России еще идет, но медики амбулаторного и стационарного звена научились тактике ведения пациентов с COVID-19.

В начале мая министр сообщал, что инфекционные койки для пациентов с коронавирусом заняты примерно на 40% по России, однако распределение неравномерное: "в каких-то регионах, где больше подъем заболеваемости, занятость коек выше".