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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T21:19
https://ria.ru/20200508/1571188366.html
Мурашко оценил ситуацию с местами в больницах для больных коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972435_0:217:2870:1831_1036x0_80_0_0_b56ae6a27e606b4c3b99e06e130e7bcb.jpg
РИА Новости

Мурашко оценил ситуацию с местами в больницах для больных коронавирусом

21:19 08.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что во многих муниципальных образованиях России нет необходимости разворачивать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, но кое-где это требуется.
"Мы видим, что во многих муниципальных образованиях нет необходимости дополнительного разворачивания коек, но есть сегодня территории, где это требуется, вся страна находится в разной стадии этого процесса", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 1".
Он отметил, что подъем заболеваемости коронавирусом в России еще идет, но медики амбулаторного и стационарного звена научились тактике ведения пациентов с COVID-19.
В начале мая министр сообщал, что инфекционные койки для пациентов с коронавирусом заняты примерно на 40% по России, однако распределение неравномерное: "в каких-то регионах, где больше подъем заболеваемости, занятость коек выше".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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