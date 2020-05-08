Мурашко оценил ситуацию с местами в больницах для больных коронавирусом

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что во многих муниципальных образованиях России нет необходимости разворачивать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, но кое-где это требуется.
"Мы видим, что во многих муниципальных образованиях нет необходимости дополнительного разворачивания коек, но есть сегодня территории, где это требуется, вся страна находится в разной стадии этого процесса", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 1".
Он отметил, что подъем заболеваемости коронавирусом в России еще идет, но медики амбулаторного и стационарного звена научились тактике ведения пациентов с COVID-19.
В начале мая министр сообщал, что инфекционные койки для пациентов с коронавирусом заняты примерно на 40% по России, однако распределение неравномерное: "в каких-то регионах, где больше подъем заболеваемости, занятость коек выше".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.