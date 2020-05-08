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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T21:31
https://ria.ru/20200508/1571188336.html
Коронавирус выявили у 1576 российских военных
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570727574_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_08b0be5c5a0659f0115762ead2353da5.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 1576 российских военных

21:19 08.05.2020 (обновлено: 21:31 08.05.2020)
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкДезинфекционная обработка сборного пункта города Москвы
Дезинфекционная обработка сборного пункта города Москвы
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Коронавирус за все время тестирования выявили у 1576 российских военных, среди военнослужащих в военных вузах - у 1193 человек, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
"В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 8 мая установлено 1576 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 413 человек, в изоляторах по месту службы – 522 человека, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения –18 человек, изолированы на дому – 623 человек", - говорится в сообщении.
Сообщается, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии – 3 человека, в состоянии средней тяжести – 9 человек, остальные – без симптомов заболевания.
Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 1193, из них за весь период выздоровели 310 человек. В госпиталях Минобороны России – 404 человек, в изоляторах по месту службы – 646 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 36 человек, изолированы на дому – 107 человек.
Отмечается, что состояние всех воспитанников нормальное, без каких-либо симптомов заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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