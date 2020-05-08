Коронавирус выявили у 1576 российских военных

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Коронавирус за все время тестирования выявили у 1576 российских военных, среди военнослужащих в военных вузах - у 1193 человек, сообщается в бюллетене на сайте Коронавирус за все время тестирования выявили у 1576 российских военных, среди военнослужащих в военных вузах - у 1193 человек, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны

"В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 8 мая установлено 1576 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 413 человек, в изоляторах по месту службы – 522 человека, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения –18 человек, изолированы на дому – 623 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии – 3 человека, в состоянии средней тяжести – 9 человек, остальные – без симптомов заболевания.

Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 1193, из них за весь период выздоровели 310 человек. В госпиталях Минобороны России – 404 человек, в изоляторах по месту службы – 646 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 36 человек, изолированы на дому – 107 человек.

Отмечается, что состояние всех воспитанников нормальное, без каких-либо симптомов заболевания.