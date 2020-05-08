Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Сотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Губернатор Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.

"Если у тебя нет маски после 12-го (мая. — Прим. ред.), тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание", — сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1"

Губернатор отметил, что большинство людей сегодня уже и сами понимают, что без маски и перчаток можно ездить в метро, но "эта дорога будет в госпиталь сразу".

"Можешь сразу ехать в госпиталь, в больницу, не дай бог, на ИВЛ. Вот чтобы этого избежать — масочный режим", — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что жители области старше 65 лет смогут купить медицинские маски в государственных аптеках Подмосковья за 11 рублей.

По словам губернатора, без самоизоляции система здравоохранения не выдержала бы, поскольку не хватило бы коек для всех пациентов.