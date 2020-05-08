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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T00:46
https://ria.ru/20200508/1571188306.html
Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857889_0:26:3072:1754_1036x0_80_0_0_ef1ff5c2c0e975b2b406f0cec65f00a4.jpg
РИА Новости

Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

21:16 08.05.2020 (обновлено: 00:46 09.05.2020)
9492
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
Сотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
"Если у тебя нет маски после 12-го (мая. — Прим. ред.), тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание", — сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".
Губернатор отметил, что большинство людей сегодня уже и сами понимают, что без маски и перчаток можно ездить в метро, но "эта дорога будет в госпиталь сразу".
"Можешь сразу ехать в госпиталь, в больницу, не дай бог, на ИВЛ. Вот чтобы этого избежать — масочный режим", — подчеркнул глава региона.
Он добавил, что жители области старше 65 лет смогут купить медицинские маски в государственных аптеках Подмосковья за 11 рублей.
По словам губернатора, без самоизоляции система здравоохранения не выдержала бы, поскольку не хватило бы коек для всех пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАндрей ВоробьевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Да дело не в масках, сейча столько народу умерло без оказания мед помощи: от рака, пневмонии, и тд и т.п., что и не сосчитаешь, и столько же нуждаются в исследовании и помощи. просто создали искусственный хаос, чисто мое мнение.
8 мая, 22:43
eennnio
4901303
Со штрафами у нас в стране всегда было "хорошо". А вот цены опустить на антисептик и маски Правительству России не по "зубам". Масочная мафия, не может сама себя ловить и наказывать...
8 мая, 22:27
andrew197473
5020002
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