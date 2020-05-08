Студенты-медики активно помогают в борьбе с коронавирусом, заявил Мурашко

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Студенты-медики активно откликнулись и начали работать с заболевшими COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Работает в "красной зоне" студент-медик исключительно по своему согласию, второе – отсутствие противопоказаний для работы на данном участке, и третье – заключение трудового договора ровно так же, как со штатным сотрудником. Только при этих условиях работник выходит. Хочу сказать, что сегодня студенты-медики активно откликнулись и вышли на работу", - сказал Мурашко в эфире "Россия 1", отвечая на вопрос, должны ли студенты медики заходить в "красную зону", где есть пациенты с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.