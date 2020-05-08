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2020-05-08T21:14
https://ria.ru/20200508/1571188190.html
Студенты-медики активно помогают в борьбе с коронавирусом, заявил Мурашко
https://cdn23.img.ria.ru/images/156371/03/1563710361_0:139:3001:1827_1036x0_80_0_0_bb454b584a0be635a6f4b457fb0ef9fe.jpg
РИА Новости

Студенты-медики активно помогают в борьбе с коронавирусом, заявил Мурашко

21:14 08.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Студенты-медики активно откликнулись и начали работать с заболевшими COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Работает в "красной зоне" студент-медик исключительно по своему согласию, второе – отсутствие противопоказаний для работы на данном участке, и третье – заключение трудового договора ровно так же, как со штатным сотрудником. Только при этих условиях работник выходит. Хочу сказать, что сегодня студенты-медики активно откликнулись и вышли на работу", - сказал Мурашко в эфире "Россия 1", отвечая на вопрос, должны ли студенты медики заходить в "красную зону", где есть пациенты с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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