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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T23:35
https://ria.ru/20200508/1571188165.html
В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570710976_0:158:3079:1890_1036x0_80_0_0_d9d209770ce09bc4da338badd23a74be.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом

21:13 08.05.2020 (обновлено: 23:35 08.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве скончались 54 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Общее число умерших в столице достигло 1010 человек.
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Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По последним данным ВОЗ, заражены более 3,7 миллиона человек, свыше 259 тысяч пациентов умерли.
В России общее количество выявленных случаев COVID-19 достигло 187 859. Из них 1723 человека скончались, 26 608 пациентов выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов на коронавирус.
В большинстве регионов страны ввели режим всеобщей изоляции, в некоторых также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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