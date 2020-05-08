Жителей Ярославской области обяжут носить маски с 16 мая

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Власти Власти Ярославской области продлили ряд ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно и предупредили о введении масочного режима с 16 мая, сообщило правительство региона в пятницу.

"Ограничительные мероприятия, установленные ранее на территории региона, продлеваются до 31 мая. Соответствующие изменения в указ внесены и подписаны губернатором области Дмитрием Мироновым. Сохраняется запрет на массовые собрания и обязательное соблюдение режима изоляции для жителей старше 65 лет", - информируют власти.

По словам губернатора, в Ярославской области сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка, ежедневно увеличивается число заболевших коронавирусной инфекцией, общее количество зараженных COVID-19 с начала пандемии приближается к тысяче человек.

"Поэтому большинство ограничений будут сохранены. Но сделаем послабление для ряда предприятий. Их список будет определен постановлением правительства области", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, по указанию Роспотребнадзора на территории региона с 10 мая вводится рекомендательный масочный режим. Гражданам рекомендуется использовать маски и респираторы при проезде в общественном транспорте и в общественных местах.

"Правительству Ярославской области рекомендовано оперативно разработать комплекс мер, направленных на обеспечение максимальной доступности средств индивидуальной защиты для населения. Рекомендательный масочный режим продлится до 15 мая включительно. С 16 мая – он станет обязательным до отмены специальным распоряжением", - подчеркивают власти.