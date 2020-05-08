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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T21:01
https://ria.ru/20200508/1571187963.html
Жителей Ярославской области обяжут носить маски с 16 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_cdd3baf2731fd58a756ffda78196c85a.jpg
РИА Новости

Жителей Ярославской области обяжут носить маски с 16 мая

21:01 08.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Власти Ярославской области продлили ряд ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно и предупредили о введении масочного режима с 16 мая, сообщило правительство региона в пятницу.
"Ограничительные мероприятия, установленные ранее на территории региона, продлеваются до 31 мая. Соответствующие изменения в указ внесены и подписаны губернатором области Дмитрием Мироновым. Сохраняется запрет на массовые собрания и обязательное соблюдение режима изоляции для жителей старше 65 лет", - информируют власти.
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По словам губернатора, в Ярославской области сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка, ежедневно увеличивается число заболевших коронавирусной инфекцией, общее количество зараженных COVID-19 с начала пандемии приближается к тысяче человек.
"Поэтому большинство ограничений будут сохранены. Но сделаем послабление для ряда предприятий. Их список будет определен постановлением правительства области", - подчеркнул глава региона.
Кроме того, по указанию Роспотребнадзора на территории региона с 10 мая вводится рекомендательный масочный режим. Гражданам рекомендуется использовать маски и респираторы при проезде в общественном транспорте и в общественных местах.
"Правительству Ярославской области рекомендовано оперативно разработать комплекс мер, направленных на обеспечение максимальной доступности средств индивидуальной защиты для населения. Рекомендательный масочный режим продлится до 15 мая включительно. С 16 мая – он станет обязательным до отмены специальным распоряжением", - подчеркивают власти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ярославская областьОбщество
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