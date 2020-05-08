Мурашко: пока нельзя говорить, что заболеваемость COVID-19 пошла на спад

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Успокаиваться и говорить, что заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад, пока нельзя, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По его словам, сегодня в РФ достигнут баланс по госпитализации, и во многих муниципальных образованиях нет необходимости в дополнительных койках, но есть и ряд территорий, где это требуется.
"И я бы, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить: все, мы пошли на спад. Пока нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.