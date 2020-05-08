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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T20:59
https://ria.ru/20200508/1571187903.html
Мурашко: пока нельзя говорить, что заболеваемость COVID-19 пошла на спад
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко: пока нельзя говорить, что заболеваемость COVID-19 пошла на спад

20:59 08.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Успокаиваться и говорить, что заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад, пока нельзя, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По его словам, сегодня в РФ достигнут баланс по госпитализации, и во многих муниципальных образованиях нет необходимости в дополнительных койках, но есть и ряд территорий, где это требуется.
"И я бы, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить: все, мы пошли на спад. Пока нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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