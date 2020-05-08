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Тамбовская область
2020-05-08T20:52
https://ria.ru/20200508/1571187794.html
В Тамбовской области исполнили мечту 101-летнего летчика-фронтовика
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РИА Новости

В Тамбовской области исполнили мечту 101-летнего летчика-фронтовика

20:52 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковВетеран
Ветеран
© РИА Новости / Сергей Пятаков
ТАМБОВ, 8 мая – РИА Новости. В Тамбовской области исполнили мечту советского летчика-фронтовика Александра Боднара – к 75-летию Победы высадили 75 деревьев на бывшем военном аэродроме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
С 20 августа 1942 года по май 1943 года в Никифоровском районе Тамбовской области базировался 1-й гвардейский авиаполк дальнего действия, экипажи которого вылетали на уничтожение захватчиков под Сталинградом, совершали бомбовые удары по немецким войскам под Ростовом, Воронежем, Харьковом, в Донбассе. Оттуда совершал полеты и Александр Николаевич Боднар, тамбовский ветеран-орденоносец, которому в июне этого года исполнится 102 года.

"Для увековечивания подвига летчиков Александр Боднар выступил с идеей посадить на месте бывшего военного аэродрома 75 деревьев (50 яблонь и 25 рябин) к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Руководители района и волонтеры исполнили мечту ветерана. К инициативе присоединился местный предприниматель-садовод Алексей Сергеев, который предоставил деревья. Также у дома ветерана провели небольшой импровизированный военный парад, в котором принял участие военный оркестр. Александр Николаевич поблагодарил никифоровцев, волонтеров и губернатора Александра Никитина за оказанное внимание", - сказал представитель пресс-службы.

Александр Боднар встретил 22 июня 1941 года в должности штурмана и за 1418 дней войны совершил свыше 300 боевых вылетов. Он принимал участие в обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда, воевал на Орловско-Курской дуге, на Кубани и в Крыму, участвовал в бомбардировках Хельсинки, промышленных центров Германии и Польши. Выполнял полеты по эвакуации раненых и доставке оружия, боеприпасов, медикаментов наземным войскам при наступлении в Ясско-Кишиневской операции и при форсировании Днепра, партизанским отрядам в белорусских и брянских лесах. В мае 1945 года принял участие в Параде Победы на Красной площади.
Ветеран
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Тамбовская областьДень ПобедыОбщество
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