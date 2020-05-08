Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 2325 человек

ТАШКЕНТ, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 11 и достигло 2,325 тысячи, выздоровевших – на 119, до 1,775 тысячи, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Ранее в пятницу было зарегистрировано 2314 случаев COVID-19, десять пациентов скончались, 1656 выздоровели.

"По состоянию на 8 мая 2020 года 22.00 (20.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2325", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В пятницу было зафиксировано 27 новых случаев COVID-19, в четверг - 65, в среду - 26.

По данным ведомства, общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Узбекистане выросло до 1,775 тысячи. В пятницу из больниц было выписано 119 человек - это наибольшее число пациентов, выписанных за день с начала появления инфекции на территории республики. В настоящее время на лечении находится 540 человек, в том числе десять - в тяжелом состоянии.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы будут поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.