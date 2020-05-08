В Швейцарию вылетел второй гуманитарный рейс с российскими детьми

По данным посольства, в апреле в дипмиссию обратились 15 семей, чьи дети должны как можно скорее продолжить лечение в клинике. Уточнялось, что посольство старается отправить детей в Швейцарию, несмотря на отмену регулярного авиасообщения между странами. Отмечалось, что дети смогут продолжить лечение "благодаря неравнодушной и щедрой поддержке" Жана-Клода Килли, победителя Зимней Олимпиады 1968 года во всех видах горнолыжных соревнований. Он взял на себя расходы на два гуманитарных авиарейса из Москвы в Женеву 6 мая и 8 мая.