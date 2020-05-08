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2020-05-08T20:45
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В Швейцарию вылетел второй гуманитарный рейс с российскими детьми
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РИА Новости

В Швейцарию вылетел второй гуманитарный рейс с российскими детьми

20:45 08.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Второй гуманитарный рейс с российскими детьми на борту, которым необходимо лечение в Швейцарии, вылетел в страну в пятницу, сообщило посольство Швейцарии в РФ на своей официальной странице в соцсети Facebook.
"Еще пять российских детей, нуждающихся в срочном офтальмологическом лечении, отправились сегодня в Швейцарию вторым гуманитарным рейсом. Кроме того, из Женевы самолет прилетел с детьми, которые уже закончили текущий курс лечения в лозаннской клинике. Еще раз благодарим всех, кто помог нам осуществить эти перелеты", - говорится в сообщении посольства.
Ранее сообщалось, что в среду первый из двух гуманитарных рейсов для российских детей, которым необходимо лечение в Швейцарии, вылетел из Москвы. Перелет был организован для детей, страдающих ретинобластомой - редкой формой рака сетчатки. Отмечалось, что метод лечения, позволяющий прямо воздействовать на опухоль, сохранив при этом глаз, разработан в клинике в Лозанне.
По данным посольства, в апреле в дипмиссию обратились 15 семей, чьи дети должны как можно скорее продолжить лечение в клинике. Уточнялось, что посольство старается отправить детей в Швейцарию, несмотря на отмену регулярного авиасообщения между странами. Отмечалось, что дети смогут продолжить лечение "благодаря неравнодушной и щедрой поддержке" Жана-Клода Килли, победителя Зимней Олимпиады 1968 года во всех видах горнолыжных соревнований. Он взял на себя расходы на два гуманитарных авиарейса из Москвы в Женеву 6 мая и 8 мая.
Посольство выразило благодарность лично Килли, МИД России и другим российским государственным органам, партнерам в Берне и Женеве, армии Швейцарии и всем, кто помог осуществить эту гуманитарную миссию.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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