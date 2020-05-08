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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T20:42
https://ria.ru/20200508/1571187439.html
Помощь волонтеров-медиков в Рязанской области незаменима, заявил Любимов
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РИА Новости

Помощь волонтеров-медиков в Рязанской области незаменима, заявил Любимов

20:42 08.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
 Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
РЯЗАНЬ, 8 мая - РИА Новости. Работа волонтеров-медиков, которые в Рязанской области помогают огромному количеству людей в период пандемии коронавируса, важна и незаменима, заявил в пятницу губернатор региона Николай Любимов на онлайн-встрече со студентами-волонтерами Рязанского государственного медицинского университета.
Студенты-медики в эти дни добровольно участвуют в работе по борьбе с распространением коронавируса в регионе. Губернатор пообщался с молодыми людьми, поинтересовался, чем они занимаются, с какими вопросами или сложностями сталкиваются в своей волонтерской деятельности.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Любимов отметил, что давно уже хотел провести такую встречу, чтобы, в том числе, еще раз выразить всем волонтерам-медикам, преподавателям медицинского университета благодарность за то, что они делают. Студенты выходили на связь с главой региона во время своей непосредственной работы: по пути к пожилым людям, которые через call-центр вуза попросили помощь в покупке продуктов, питьевой воды, из поликлиник по заявкам врачей о доставке пациентам лекарств и других мест.
"Ваш труд не пропадает даром. Вы помогаете огромному количеству людей. Регион, как и вся страна, переживает сложный период – усиленно борется с пандемией коронавируса. Эпидемиологическая обстановка пока остается непростой. Конечно, на передовой этой борьбы находятся наши медики. И ваша помощь для них сегодня очень важна и порой просто незаменима", – подчеркнул Николай Любимов.
По словам губернатора, медуниверситет был в числе первых, кто включился в кампанию по противодействию распространению коронавируса в Рязанской области. Волонтеры взяли на себя часть работы врачей и среднего медперсонала, администраций больниц. Более 100 ординаторов рязанского медуниверситета трудятся в городских клиниках, в том числе детских, в должности участкового врача, а также в центральных районных больницах. Студенты-добровольцы активно участвуют в поквартирных обходах граждан, дезинфекции общественного транспорта, работают в call-центрах.
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"Спасибо вам и всем волонтерам за труд, неравнодушие, ответственную гражданскую позицию, за готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, и за профессиональный подход к делу. Вы продолжаете традиции милосердия, которыми всегда была сильна наша страна и область. На вашем примере общество учится быть более гуманным. Делать добро – это не сложно и жизненно необходимо. Для вас это еще и бесценный практический опыт, который вы приобретаете в процессе учебы. Уверен, он обязательно пригодится в вашей дальнейшей профессиональной деятельности", – сказал губернатор.
Волонтеры-медики в ходе общения с главой региона отметили, что, несмотря на непростой график работы и большие нагрузки, они получают удовлетворение от своего труда. Огромный стимул дает им благодарность людей, которым они помогают в период пандемии, поддержка близких, друзей. Студенты обратились к губернатору с просьбой помочь им в обеспечении транспортом для более оперативного передвижения по городу. Николай Любимов сказал, что этот вопрос обязательно будет решен.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Николай ЛюбимовРязанская областьОбщество
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