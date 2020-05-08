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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T20:40
https://ria.ru/20200508/1571187356.html
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 216
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005922_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_e3913f06170d933d6befb19e638468d7.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 216

20:40 08.05.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки 7 мая составило 216 человек, накануне вирус унес 231 жизнь, сообщил на пресс-конференции в пятницу губернатор штата Эндрю Куомо.
Как сообщил губернатор, число находящихся в больнице с диагнозом коронавирус жителей штата на сегодня составляет 8196 человек, в минувшие сутки были госпитализированы 600 человек.
Нью-Йорк стал лидером в США по числу выявленных случаев заболевания и числу погибших. В наиболее критический период эпидемии число жертв COVID–19 за сутки достигало 700 человек.
Всего, по последним данным, число заболевших коронавирусом в США превысило 1,2 миллиона человек, более 75 тысяч – скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Здоровье - ОбществоНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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