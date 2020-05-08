Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 216

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки 7 мая составило 216 человек, накануне вирус унес 231 жизнь, сообщил на пресс-конференции в пятницу губернатор штата Эндрю Куомо.
Как сообщил губернатор, число находящихся в больнице с диагнозом коронавирус жителей штата на сегодня составляет 8196 человек, в минувшие сутки были госпитализированы 600 человек.
Нью-Йорк стал лидером в США по числу выявленных случаев заболевания и числу погибших. В наиболее критический период эпидемии число жертв COVID–19 за сутки достигало 700 человек.
Всего, по последним данным, число заболевших коронавирусом в США превысило 1,2 миллиона человек, более 75 тысяч – скончались.
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