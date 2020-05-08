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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T20:51
https://ria.ru/20200508/1571187318.html
Число жертв коронавируса во Франции превысило 26 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571044281_0:256:3078:1987_1036x0_80_0_0_000ecda7318a63996426df38ce13fb8d.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса во Франции превысило 26 тысяч

20:39 08.05.2020 (обновлено: 20:51 08.05.2020)
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© REUTERS / Charles PlatiauЖенщина выгуливает собаку в Париже, Франция
Женщина выгуливает собаку в Париже, Франция
© REUTERS / Charles Platiau
ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса во Франции превысило 26 тысяч, за сутки умерли 243 человека, сообщает министерство здравоохранения страны в пятницу.
Накануне число умерших составляло 25 987.
"С первого марта мы оплакиваем 26 230 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что в больницах умерли 16 497 человек, а в домах престарелых 9733.
В больницах остаются 22,7 тысячи человек, в реанимации – 2868 пациентов, заразившихся COVID-19. Число человек в реанимации продолжает снижаться (-89 за сутки).
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С начала эпидемии были госпитализированы 95,6 тысячи человек. Более 55,7 тысячи выздоровели и были выписаны из больниц, не считая десятков тысяч тех, кто вылечился я домашних условиях, отмечает министерство здравоохранения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФранцияВ мире
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